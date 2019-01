Nostalgisches Wohnzimmer

(rw) - Zum vierten Mal war das Rastatter Kellertheater für zweieinhalb Stunden ein nostalgisches Wohnzimmer. Sehr viel Mühe hatten sich Katrin Hahn vom städtischen Kundenbereich Kulturförderung und Moderator Peter "Pit" Hirn bei der Vorbereitung von "Rastatter schnatzen von früher" gemacht. Thema war der Musentempel Fruchthalle. Das Ergebnis gab ihnen recht, die Atmosphäre war prächtig. Man plauderte nach Herzenslust, und Pit Hirn holte einen nach dem anderen auf seine Couch, um Geschichten und "Anekdötchen" rund um die Fruchthalle zu erzählen.

Genial und absolut stimmig war die musikalische Begleitung durch Hans Florian: Mal gefühlvoll mit Ella Fitzgeralds "Sunny", mal bluesmäßig mit "Route 66" und mal saitenakrobatisch mit "Unchain my Heart" erreichte der Musiker sein Publikum. Engagiert auch seine Versionen von "Light my Fire" und von Louis Armstrongs "What a Wonderful World".

Das "Verzähle vunn der Fruchthall'" begann mit historischen Anmerkungen von Rainer Wollenschneider. Er wies darauf hin, dass das Gebäude in der Kaiserstraße 1855 als "Frucht- und Mehlhalle" im Stil eines italienischen Renaissance-Palazzos erbaut wurde. Er zitierte auch ein Gedicht von Stadtpoet Mayer-Seppl von 1899 mit einer Lobeshymne auf die "Fruchthall'". Interessant waren auch die Anmerkungen von Kurt Pottiez, der derzeit an einer Dokumentation zur Fruchthalle arbeitet.

Dann führte Mundartpoetin Brigitte Wagner in die 60er Jahre, als sonntags Teenagerbälle in der Fruchthalle mit den Bands "Rocking Stars" und "Firestones" der Wochenhöhepunkt für die Rastatter Jugend waren. Da raschelten die Petticoats, und man erinnerte sich an Pomade in den Haaren und den obligaten Stehblues. "Es war laut unn eifach scheen!", stellte Wagner fest.

Dem Leiter der Städtischen Galerie, Peter Hank, war bei seinen Ausführungen die Begeisterung für die von ihm betreute Kunstsammlung anzumerken. Gerade, dass drei Werke des in Rastatt aufgewachsenen Anselm Kiefer vorhanden sind, bezeichnete er als Glücksfall. Stimmung in die Runde brachte beim "Schnatzertalk" Ex-GroKaGe-Präsident Manfred "Made" Schuhr. Er sprach von Fastnachtssitzungen und wie man dazu in Smoking und Abendkleid in die Fruchthalle kam. Trotz "dem steifen Haufen" stellte Made Schuhr fest - "die Stimmung war prächtig".

Im ehemaligen RTV-Vorsitzenden Herbert Fraß fand Pit Hirn auch einen kompetenten Gesprächspartner. Man staunte zu hören, dass die Fruchthalle in Ermangelung einer geeigneten Sporthalle als Wettkampfstätte und für Schauturnen genutzt wurde. Spitzenturner, beispielsweise aus Budapest, Barcelona und Madrid, gaben sich die Ehre.

Schon als Jungmusiker war Werner Metz mit der Rastatter Stadtkapelle bei Weihnachts- und Fastnachtskonzerten dabei, damals zu Auftritten noch uniformiert. Abenteuerlich waren die Schilderungen von Metz, wie aller Materialtransport über die metallene Außentreppe hinter der Bühne ablief: "Da wurde so manches Instrument beschädigt oder ging auch mal zu Bruch", erinnert sich der Trompeter der Stadtkapelle.

Noch so manche Anekdote entlockte Pit Hirn durch seine lockere Art dem Publikum, das schier nicht genug bekommen konnte. Jetzt sind Katrin Hahn und Pit Hirn auf der Suche noch einem neuen Thema, wie man die nostalgische Erfolgsserie fortsetzen könnte.