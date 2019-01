Großes Engagement fürs Gemeindeleben gewürdigt

Rastatt

"Zuhause" am Oberwald Rastatt (red) - Grün und Weiß sind die Farben des Fußballvereins Germania Rauental, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und sich 1961 am Oberwald mit dem Sportplatz ein "Zuhause" schuf. Sechs Jahre später dann wurde das Vereinsheim realisiert (Foto: pr)

Hügelsheim

Möglichkeiten der Entwicklung Hügelsheim (sch) - Beim Neujahrsempfang in Hügelsheim hat Bürgermeister Reiner Dehmelt neben der Inthronisation der neuen Spargelhoheiten die ersten Ergebnisse des "Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts ISEK 2040 - zusammen wachsen" vorgestellt (Foto: sch).

Elchesheim

"Eintracht" verstummt Elchesheim-Illingen (HH) - Bei der Jahreshauptversammlung ist die im Januar dieses Jahres angekündigte Auflösung des Gesangvereins "Eintracht" Elchesheim-Illingen nun förmlich beschlossen worden. Der Fortbestand des Vereins sei am "Mangel an Aktiven" gescheitert (Foto: HH).