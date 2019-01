Weitere Zwischenlösung für ein Jahr Von Daniel Melcher



Rastatt - Der Blumen- und Erdenverkauf am Waldfriedhof Rastatt ist zunächst für ein weiteres Jahr gesichert, das Provisorium wird ausgeweitet. Das Familienunternehmen Deniz, das vergangenen Juli den Verkauf auf dem Parkplatz übernommen hatte, nachdem der Blumenladen geschlossen worden war, kann laut befristetem Pachtvertrag bis Ende dieses Jahres auch das Ladengeschäft nutzen. Dieses, in städtischem Besitz, muss langfristig saniert werden; anders als im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, liegt ein Konzept dafür aber noch nicht vor.







Unterdessen sieht die Verwaltung jetzt die kommenden Monate als "Testphase", wie die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage des BT erläuterte. Diese soll klären, ob sich das Geschäft am Waldfriedhof nachhaltig wirtschaftlich betreiben lässt und die Blumenhändlerfamilie, die bereits seit vielen Jahren auf dem Rastatter Wochenmarkt präsent ist, eine weitere Perspektive sieht. Dann werde man festzurren, in welcher Weise das Gebäude saniert wird. Das Thema war im vergangenen Jahr zum Politikum geworden, als die damalige Betreiberin nach zwölf Jahren ankündigte, das Blumengeschäft zu schließen und dabei Kritik am maroden Zustand des Gebäudes laut wurde - das Thema erreichte sogleich den Gemeinderat. Um die Mängel zu beseitigen, müsste das Gebäude bis auf die Decke über dem Untergeschoss zurückgebaut und das Erdgeschoss einschließlich der Haustechnik komplett erneuert werden, hieß es in der Sitzung im April. Zunächst installierte man dann ab Juli die Zwischenlösung bis "voraussichtlich" Ende 2018, wie es damals hieß, im Spätjahr sollte der Gemeinderat eine Entscheidung zur Zukunft des Blumenladens treffen. Dies ist noch nicht geschehen. Nun ist eine Infovorlage fürs Gremium am kommenden Montag geplant. Im Familienbetrieb Deniz Türkan zieht man derweil eine positive Bilanz der vergangenen Monate. Stammkunden aus der Umgebung, denen inzwischen der Weg zum Markt zu weit sei, kämen zum Blumenkauf an den Waldfriedhof, nicht nur Friedhofsbesucher. Man wolle jetzt die Räume herrichten, neu streichen, möglicherweise Tisch und Bank vor dem Eingang aufstellen, damit sich ältere Menschen setzen können. Und: Nach jetzigem Stand sehe man dort eine Perspektive und wolle eigentlich gerne länger bleiben als bis Ende des Jahres. Unterdessen läuft auch am Stadtfriedhof die Bestandsaufnahme. Im dortigen Blumenladen, der in seinem Bestand nicht gefährdet ist stünden in nächster Zeit einige kleinere Maßnahmen an, so die Stadtverwaltung.

