Wasserschaden wird auf 200 000 Euro geschätzt

Bühlertal



Mit 1,5 Promille ausgeparkt Bühlertal (red) - Mit 1,5 Promille auszuparken, ist nicht leicht. Ein Autofahrer versuchte es dennoch vor einem Restaurant in Bühlertal. Der Mann stieß jedoch mehrfach an einem anderen Auto an. Letztlich gab er auf und flüchtete. Mit Zeugenhilfe fand ihn die Polizei aber (Symbolfoto: red).