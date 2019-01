Rund 2 500 Narren schwärmen durch die Straßen

Muggensturm - Es war sensationell, was der Narrenclub "Alte Groß" zum 30-jährigen Bestehen am Sonntag auf die Beine stellte. Denn mit dem Narrenumzug traf man nicht nur den Geschmack von über 2 500 aktiven Narren, sondern auch den von rund 9 000 Schaulustigen, die den Umzug durch die Wald-, Kirch- und Malscherstraße zum Festplatz säumten. Am Rande des Umzugs hatten Polizei und Rettungskräfte alle Hände voll zu tun (siehe "Zum Thema").



Die Freude ob des großen Erfolgs des sechsten Narrenumzugs in Muggensturm bei kaltem Wetter war den Verantwortlichen um den Vorsitzenden Christian Altenbach ins Gesicht geschrieben. Auch Bürgermeister Dietmar Späth zeigte sich stolz über die Leistungen des Narrenclubs. Schon früh am Sonntagmittag konnte man in Muggensturm die ersten Narren, die das Brauchtum der alemannischen Fastnacht pflegen, auf dem Bahnhofsvorplatz begrüßen.

Die Freundschaft zum Geburtstagskind "Alte Gross" ist groß, denn viele Gleichgesinnte kamen zum Teil von sehr weit angereist. Natürlich ließen es sich viele Narrenclubs und Hästräger aus der Region nicht nehmen, dabei zu sein, so etwa die "Kirschdestorre" Bischweier, die "Wildsäu vom Hungerberg" Haueneberstein, "D' Mälscher Wölf", die "Feuerteufel" Niederbühl, "Rastatter Schellenteufel", "Keschte-Igel" Oberweier, "Kiiholzbuuwe" Bietigheim, "Etjer Schellespengler" oder "Schwarzwaldhexen" Bühlertal.

Aus dem bunten Treiben der 90 Narrenzünfte, Hästräger und Gruppen formte sich in der Waldstraße pünktlich um 13.03 Uhr ein Umzug, der über zwei Stunden durch die Straßen zog. Angeführt wurde er vom Fanfarenzug Gaggenau, gefolgt von den fünf Muggensturmer Fastnachtsgruppen: Alte Groß, GroKaGe, Muggedeifel, Dondele und den Schwarz-Weiß-Narren. Allen voran jedoch der "Däfele-Bub" Bürgermeister Dietmar Späth, der die Strafe des Narrengerichts aus dem vergangenen Jahr einzulösen hatte. Fehlen durfte natürlich nicht die Musik, und so heizten der Fanfarenzug "Türkenlouis" Rastatt, die Obermuggen, die "Notenhopser" Rastatt, die "Bläch-Forest-Guggys" Achern, die "Chaos Moggel" Schöllbronn, "Haffe-Riewer" Michelbach, "Guck ä Musik us Richedal" Gernsbach, "Chaos-Gugge" Durmersheim, "Buschbach Gugge" Oberweier, "1. Bietjer Schdroosefetza Guggis" und die "Dorfbätscher" Schenkenzell die Stimmung mächtig an.

Die begeisterten Zuschauer in den mit Fähnchen und Stoffwimpel buntgeschmückten Straßen, die in Dreier- und Vierer-Reihen rechts und links den Weg säumten, ließen sich von der Stimmung mitreißen und machten bereitwillig die vielen Späße mit.

Manche Umzugsteilnehmer hatten grässliche und angsterregende Masken, denn nach der Überlieferung sollten damit am Anfang des neuen Jahres die Wintergeister und das Böse vertrieben werden.

Begrüßt und vorgestellt wurde jede einzelne Gruppe des Umzugs von Christian Altenbach. Ein Erfolg war auch das anschließende Narrentreffen auf dem Festplatz.