Zauneidechsen ziehen um Hügelsheim (sawe) - Das künftige Neubaugebiet "Ehemalige Heizzentrale", das an der Victoriastraße entstehen wird, ist für eine Fledermausart ein essenzielles Jagdgebiet und für einige streng geschützte Vogelarten ein Lebensraum mittlerer Wertigkeit. Außerdem gibt es dort eine kleine Population an Zauneidechsen. Dies hat die artenschutzrechtliche Beurteilung der 1,5 Hektar großen Fläche ergeben, die auf Fledermäuse, Vögel und Reptilien untersucht worden war und nach den Plänen ab Herbst für eine Bebauung zur Verfügung stehen soll.



Um das Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zum Baden-Airpark erschließen zu können, muss die Gemeinde Hügelsheim sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality measures) erbringen - das sind Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens seien bereits naturschutzfachliche Maßnahmen umgesetzt worden, die für Vögel und Fledermäuse als CEF-Maßnahme gelten, erläuterte Bürgermeister Reiner Dehmelt den Sachstand am Montagabend in der Ratssitzung. Für die Zauneidechsen müssen nun noch Sand-Totholz-Riegel angelegt und verschiedene Maßnahmen im Vorfeld realisiert werden. Dazu gehört unter anderem die Absperrung von Bereichen, auf denen sich die Zauneidechsen befinden. Dies sei bereits mit einem Bauzaun geschehen erläuterte Bauamtsleiter Elmar Sauter. Die Reptilien sind zurzeit im Winterschlaf. Im April oder Mai werden sie dann eingesammelt und umgesiedelt. Die Umsiedlungsflächen müssen außerdem abgesichert werden, damit die Tiere nicht ausbüchsen können. Ferner sind Nisthilfen und Bruthilfen für die Vögel erforderlich. Für die Ausgleichsmaßnahmen rechnet die Gemeinde derzeit mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 12 000 Euro netto. Da die Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und begleitet werden müssen und auch immer wieder Abstimmungen mit den zuständigen Behörden erfordern, folgte der Gemeinderat der Empfehlung der Gemeindeverwaltung, das Büro "Angewandte Geografie und Landschaftsplanung Rastatt" mit der Umsetzung der CEF-Maßnahmen zu beauftragen. Wie der Bürgermeister weiter ins Feld geführt hatte, könne ferner im Laufe des Verfahrens von der unteren Naturschutzbehörde ein Monitoring auferlegt werden, um die Erfolgsaussichten dieser Ausgleichsmaßnahmen zu überprüfen, überwachen und zu dokumentieren, Im künftigen Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale" will die Gemeinde 19 Baugrundstücke entwickeln. Mit der Erschließung soll bereits am 28. Januar begonnen werden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Quecksilber "fast nicht messbar" Gernsbach (stj) - Der Gemeinderat befasst sich am 17. Dezember mit dem nächsten baurechtlichen Schritt für die Entwicklung des Pfleiderer-Areals. Der Bürgermeister verweist auf Untersuchungen, wonach Quecksilber an der Oberfläche "fast nicht messbar" sei (Foto: Pröll-Miltner GmbH). » Weitersagen (stj) - Der Gemeinderat befasst sich am 17. Dezember mit dem nächsten baurechtlichen Schritt für die Entwicklung des Pfleiderer-Areals. Der Bürgermeister verweist auf Untersuchungen, wonach Quecksilber an der Oberfläche "fast nicht messbar" sei (Foto: Pröll-Miltner GmbH). » - Mehr Baden-Baden

Bergbahn: Viele Auflagen Baden-Baden (hez) - Bei der umfassenden Erneuerung und Ertüchtigung der Merkurbahn-Anlage (Foto: Zorn) für fast acht Millionen Euro, die 2019 beginnen soll, müssen unter anderem auch etliche Anforderungen der Feuerwehr sowie des Forst- und des Umweltamtes beachtet werden. » Weitersagen (hez) - Bei der umfassenden Erneuerung und Ertüchtigung der Merkurbahn-Anlage (Foto: Zorn) für fast acht Millionen Euro, die 2019 beginnen soll, müssen unter anderem auch etliche Anforderungen der Feuerwehr sowie des Forst- und des Umweltamtes beachtet werden. » - Mehr