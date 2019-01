Baustellen vor Kälte erstarrt

Guter Start in der Luisenstraße Baden-Baden (hez) - Gut gestartet sind die Arbeiten an der Sanierung und Umgestaltung der Luisenstraße . Darauf wiesen Bürgermeister Alexander Uhlig und Projektleiter Markus Selig bei einer Baustellenbegehung hin. Ab Februar wird auch in der Inselstraße gearbeitet (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Gut gestartet sind die Arbeiten an der Sanierung und Umgestaltung der Luisenstraße . Darauf wiesen Bürgermeister Alexander Uhlig und Projektleiter Markus Selig bei einer Baustellenbegehung hin. Ab Februar wird auch in der Inselstraße gearbeitet (Foto: Zorn). » - Mehr