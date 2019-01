Stadtmaus auf Holzschuhregatta in Au am Rhein Au am Rhein (HH) - Stadtmaus und Feldmaus waren in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Hauptfiguren kurzer Puppentrickfilme, die gerne zur elementaren Bildung von Volksschulkindern abgespult wurden. In den lustigen Streifen stießen die Lebenswelten der beiden Protagonistinnen aufeinander. In Au am Rhein wurde das einst beliebte Sujet jetzt fürs Dorfjubiläum wiederbelebt.



Zur Feier des 1 200-jährigen Existenznachweises der Gemeinde gönnt man sich ein Kinderbuch. Verfasser Hans Peter Faller lieferte 500 Exemplare bei der Verwaltungssitzung des Festjahr-Fördervereins im Rathaus ab. Als Titelheld hat der Rastatter Hobbyschriftsteller die von ihm kreierte Stadtmaus Ludwig gewählt. Es ist das fünfte Buch mit diesem Geschöpf und das zweite, in dem sich das im Rastatter Barockschloss heimische Nagetier auswärts herumtreibt. Die Überschrift verrät, um was es hauptsächlich geht: "Holzschuhregatta auf dem Auer Altrhein". Ludwig wird von seinen Auer Artgenossen, die bei Korbmachern, Uniformschneidern, Fischern oder Bauern hausen, zum alljährlichen Bootsrennen eingeladen. Als Kähne dienen den Mäusen die Holzschlappen ihrer Herbergsfamilien. Eine zentrale Rolle spielen noch Lisa, Tochter eines wohlhabenden Dorfwirts, und Toni, Spross armer Goldwäscher, die sich lieben. Aber Lisas Vater will keinen armen Schlucker zum Schwiegersohn. Ludwig soll helfen. Ein Jahr lang, so der Autor, habe er an dem ein Dutzend Textseiten umfassenden Mäuse-Abenteuer gearbeitet. "Ganz großes Kino" nennt er die Illustrationen der in Karlsruhe lebenden Gestalterin Maria Karipidou. Sie verleiht der Geschichte Farbigkeit, Lebendigkeit, Witz und Liebe. Die von der Malerin auf einer Doppelseite bildnerisch in Szene gesetzte Holzschuhregatta ist ein Augenschmaus und stellt nicht nur in optischer Hinsicht den Höhepunkt des Buchs dar. Die Idee, aus dem typischen Schuhwerk des bäuerlichen Alltags ein Paddelboot für Mäuse zu machen, erwuchs Faller zufolge aus mehreren Impulsen. Aus dem alten, von Heinz Bischof verfassten Heimatbuch habe er erfahren, dass die Holzschlappen ihrer Form wegen in Au auch "Schiffele" genannt worden seien. Von da an war es nur noch ein gedanklicher Ruderschlag bis zum Bootsrennen. Der Anstoß, Faller für ein Kinderbuch zum Dorfjubiläum zu gewinnen, sei von einer Pädagogin aus der Gemeinde gekommen. Faller dankte bei der Vorstellung dem Festausschuss, dem Förderverein Dorfjubiläum um den Vorsitzenden Walter Hettel sowie Bürgermeisterin Veronika Laukart für den "Willen", das Vorhaben umzusetzen und die "Offenheit", mit der man ihn unterstützt habe. Die Kosten für Honorare, Druck und Herstellung übernimmt vollständig der Förderverein. Die Rechte bekam die Gemeinde aber nur eingeschränkt. Aus dem Impressum des Buchs ist ersichtlich, dass sich Faller das Copyright für "Idee und Text" hat eintragen lassen und Mitinhaber der Rechte für die Erstauflage bleibt. In der Mäuse-Geschichte sind ein paar sprachliche Hupfer und Schieflagen zu entdecken. "Verschig! Verschig!" rufen zum Beispiel die "Fans" vom Ufer ihren Paddelhelden zu. Wer den Dialektausdruck für "vorwärts" nicht kennt, findet am Ende des Buchs die Übersetzung auf vornehme städtische Art: "nach vorne, nach vorne". Abgerundet ist das Ganze mit historischen Fotografien, die an jene ausgestorbenen Berufe erinnern, die Faller in seiner Geschichte verarbeitet hat. Das Buch ist für 6,50 Euro ab sofort im Auer Rathaus und beim Autor erhältlich. Weitere Infos unter (0 72 22) 3 76 01. Beim großen Jubiläumsfest Anfang Juli wird die Holzschuhregatta von Auer Schulkindern in Szene gesetzt. Das verspricht, ein tierischer Spaß zu werden.

