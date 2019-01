Blick über den Tellerrand in eine wunderbare Landschaft

Rastatt/Baden-Baden - Mit einem neuen Format gehen vier kommunale Museen in Mittelbaden an den Start: Zum ersten Mal vereint ein Ausstellungsprojekt die Stadtmuseen Rastatt und Baden-Baden, das Museum Ettlingen und das Pfinzgaumuseum Karlsruhe-Durlach. "Landpartien Nordschwarzwald - vier Ausstellungen in vier Museen" lautet der übergreifende Titel, es geht also um Ausflüge in die Natur und ums Reisen. Der Schwerpunkt liegt auf dem 19. Jahrhundert, der Zeit der Romantik, des aufkommenden Tourismus und der allmählichen Erschließung des Schwarzwalds. Mitte Mai geht es los.

Dass sich die Mittelbadener damals wie heute an einer ganz wunderbaren Landschaft erfreuen dürfen, ist kein Geheimnis. Dass auch die hiesige Museumslandschaft ihresgleichen sucht, ist vielleicht noch nicht jedem bekannt. Heike Kronenwett, Leiterin des Stadtmuseums Baden-Baden, ist indes überzeugt, "dass wir Menschen bewegen können, auch mal die Stadtmuseen in der Nachbarschaft zu besuchen": Ein lohnendes Ziel der vertieften Zusammenarbeit. Der Blick über den Tellerrand und die vernetzte Kooperation tue aber auch den Museumsleuten selbst gut, ergänzt ihre Rastatter Kollegin Iris Baumgärtner. Der Ideenpool sei jedenfalls "enorm". Und Daniela Maier vom Museum Ettlingen hat festgestellt, dass sich durch verteilte Aufgaben trotz "übersichtlicher Personalressourcen" etwas sehr Ansehnliches auf die Beine stellen lässt. Der gemeinsame Katalog und die konzertierte Werbung sollen aus einem Guss sein. Zusammen tritt man auch mit einem Stand bei der Art Karlsruhe vom 21. bis 24. Februar auf. Eine sogenannte Landingpage im Internet wird die Nutzer auf die Webseiten des jeweiligen Museums lenken. Also vier Ausstellungen - ein Thema? Ja und Nein. Denn jede der vier Städte hat ihre ganz eigene Vergangenheit, und so sollen es auch vier ganz unterschiedliche Schauen werden. Es könnte sich also lohnen, alle vier zu besuchen.

Baden-Baden mit seiner bis in die Antike reichenden Badetradition hat sicher die längste Geschichte vom Reisen zu erzählen. Nur im 18. Jahrhundert hatte Rastatter der Kurstadt den Rang abgelaufen, wenn auch nicht als Kurort. Obwohl: Die Ausstellungsbesucher werden erstaunt feststellen, dass es auch in Rastatt mal ein Heilbad gab. Mehr lockten allerdings das Barockschloss und der Rastatter Kongress. In den Verhandlungspausen entdeckten die Diplomaten die Umgebung: das Murgtal und das an der Schwelle zum 19. Jahrhundert noch verschlafene "Baden bei Rastatt". Das änderte sich in den kommenden Jahrzehnten, betont Heike Kronenwett. Bald kamen Zehntausende Kurgäste an die Oos: Neben Kokotten und Hasardeuren waren auch Musiker, Dichter und Maler darunter. Sie verewigten die Naturschönheiten - und lieferten wie nebenbei auch Exponate für die kommende Ausstellung im Alleehaus Baden-Baden. Ins wildromantische Murgtal machten die Künstler ebenfalls ihre Abstecher, das bald von Rastatt aus erschlossen wurde. Unter anderem diesem Aspekt widmet sich die Ausstellung im Stadtmuseum der Barockstadt. Wie das Zeitalter der Empfindsamkeit diese "badische Schweiz" erlebte, wird dort zu sehen sein.

Um Ettlingen zu entdecken, brauchten die frühen Touristen etwas länger, gibt Daniela Maier zu. Doch das nahe Albtal lockte mit den romantischen Klosterruinen in Herren- und Frauenalb. Als dann noch das Kuren im Thermalbad Herrenalb modern wurde, machten sich gewitzte Gastwirte und Hoteliers das zunutze. Die Albtalbahn tat ab 1891 ein Übriges dazu. Schon drei Jahre früher konnten die Karlsruher mit der Turmbergbahn auf den Durlacher Hausberg fahren. Ferdinand Leikam vom Pfinzgaumuseum berichtet, dass der Turmberg mit seiner Ruine und der beeidruckenden Aussicht schnell das Ausflugsziel der nahen Fächerstadt wurde. Die Geschichte des Turmbergs und seiner Besucher erzählen unter anderem Souvenirartikel und viele interessante historische Ansichtskarten.

Die Historische Bibliothek Rastatt ergänzt den Reigen mit einer Ausstellung aus eigenen Beständen zu den Gründen des Reisens. Dabei soll dann sogar das Reisen in der Fantasie eine Rolle spielen.