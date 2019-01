Ottersdorfer auf Bundesliga-Mission in China

(dm) - Der kleine Rastatter Riedstadtteil Ottersdorf scheint ein guter Nährboden für Karrieren bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu sein. Vor einigen Tagen gab der aus Ottersdorf stammende DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bekannt, dass die GmbH, die für Organisation und Vermarktung des deutschen Profifußballs zuständig ist, ihr internationales Netzwerk weiter ausbaut und eine neue Repräsentanz mit Büro und Personal in Peking eröffnet. Deren Leiter wird Patrick Stüber sein - der ebenfalls aus Ottersdorf stammt.

Der 40-Jährige hat einst selbst beim FV Ottersdorf die Kickstiefel geschnürt, in der Jugend und danach im Aktivenbereich. 2007 hat er den Fußball zur Profession gemacht - nach Abschluss des Wirtschaftsgymnasiums Rastatt, eines BWL-Studiums in Pforzheim, Dänemark und den Niederlanden sowie einer Anstellung bei Mercedes-Benz. Als Trainee kam Stüber damals zur DFL mit Sitz in Frankfurt. In deren Tochterunternehmen "Bundesliga international" ist er vorwiegend im Bereich internationale Vermarktung tätig. Jetzt also Peking.

Dass der Fußball "verbindet und Brücken baut - lokal wie international" - das macht für Stüber die Faszination dieses Sports aus, wie er dem BT erläutert. Das passt: Die Kontakte nach China zu intensivieren, die Marke Bundesliga zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen ist schließlich auch das Ziel der Repräsentanz im Reich der Mitte. Die Popularität des Fußballs ist hoch im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Nach einer Studie der WHU - Otto Beisheim School of Management sehen in China 308 Millionen Menschen regelmäßig mindestens einmal wöchentlich Fußball im Fernsehen, 237 Millionen Chinesen bezeichnen Fußball als den Sport, den sie als Zuschauer am liebsten verfolgen. Die DFL setzt im Dialog mit chinesischen Bundesliga-Fans vor allem auf digitale Medien und lokalisierte Inhalte, heißt es in einer Pressemitteilung. Und: Bei der "Red-Card"-Studie sei die Bundesliga bereits zum vierten Mal in Folge zur beliebtesten europäischen Fußballliga in den chinesischen Digitalmedien gekürt worden.

Stüber hat bereits bei seinen bisherigen Aufgaben internationale Erfahrungen sammeln und Kontakte nach China knüpfen können, wo er derzeit gerade wieder weilt. "In naher Zukunft", so sagt er, ist nun der Umzug geplant - samt Ehefrau und Sohn, die mit nach China kommen.

Dann wird es vermutlich schwieriger, die Kontakte zur alten Heimat zu halten. Auch wenn er nun schon seit 20 Jahre nicht mehr in Rastatt lebt: "Ich besuche meine Familie so oft es geht und es der Job gestattet", berichtet der 40-Jährige, dessen Großvater ein Cousin des ehemaligen Ottersdorfer Ortsvorstehers Erich Stüber war, der von 1978 bis 1992 die Geschicke des Riedstadtteils lenkte. Und auch Kontakt zu alten Weggefährten hält Stüber weiterhin. Der letzte Heimatbesuch liegt noch nicht lange zurück - über die Weihnachtsfeiertage weilte der 40-Jährige hier.

Mit Stüber habe die DFL-Tochter "Bundesliga International" jedenfalls einen "versierten Ansprechpartner" mit Erfahrung für den Job in Peking gewinnen können, sagt deren Geschäftsführer Robert Klein. Es ist eine Aufgabe, auf die er sich sehr freue, wie Stüber selbst betont. Innerhalb weniger Monate habe man zwischen New York, Mumbai und Peking ein internationales Netzwerk aufgebaut, so Klein. Im Oktober 2018 hat die DFL eine Repräsentanz für den amerikanischen Kontinent in New York eröffnet, im November 2018 ist sie eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung der Marke Bundesliga und zur Förderung des Fußballsports in Indien eingegangen. Bereits im Jahr 2012 war die Bundesliga mit der Eröffnung eines Büros der DFL in Singapur als erste europäische Liga überhaupt mit einer Repräsentanz in Asien vertreten.