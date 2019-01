Kuppenheimer feiern Richtfest

(HH) - Der Förderverein des Flößermuseums Steinmauern hat für seine erste Veranstaltung des Jahres am kommenden Sonntag einen Filmschatz ausgesucht. Darauf festgehalten wurde eine spritzige Floßfahrt auf der Isar von Wolfratshausen nach München (Foto: Götz). » - Mehr

(yd) - Verwitterte Tore, alte Spielgeräte und ein Rasen, der einem Acker gleicht, sollen auf dem Ötigheimer Bolzplatz bald der Vergangenheit angehören: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Sanierung beschlossen. Geschätzte Kosten: 120 000 Euro (Foto: yd). » - Mehr

Kuppenheim