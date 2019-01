Bücherbus: Durmersheim halbiert Zuschuss

Der vom Landkreis Rastatt und der Stadt Baden-Baden gemeinsam betriebene Bücherbus fuhr in Durmersheim stets zwei Standorte an, beim Bickesheimer Platz und in Würmersheim. Künftig kommt er nur noch nach Würmersheim, in der Regel einmal monatlich. Immer an einem Mittwoch, immer von 13.45 bis 15.15 Uhr wird er dann in der Mozartstraße beim Gemeindezentrum anzutreffen sein. Erster Termin im neuen Jahr ist in der kommenden Woche der 30. Januar.

Die Streichung des Haltepunkts Bickesheimer Platz erfuhren Besucher der Fahrbücherei durch einen Aushang. Unter Lesefreunden regte sich Unmut. Auf BT-Anfrage teilte Bürgermeister Andreas Augustin mit, dass die Sache am 12. Juli 2017 vom Gemeinderat "beraten und beschlossen" worden sei. Da es dabei "auch um die Finanzierung" gegangen sei, habe man nichtöffentlich getagt. Augustin merkt an, dass die Ausleihzahlen gesunken seien, was seiner Meinung nach auf E-Books zurückzuführen sei. Außerdem sei inzwischen in vielen Büchereien das digitale Ausleihen möglich.

Kunden der Fahrbücherei freilich wissen, dass auch diese Internetdienste bereithält. Neben E-Books, die über einen Online-Katalog abgerufen werden können, stehen 4 500 bis 5 000 Medien vor Ort zur direkten Ausleihe parat. Über die Pressestelle des Landratsamts erhielt unsere Zeitung eine Statistik über die Inanspruchnahme der Fahrbücherei im zurückliegenden Jahr an den beiden Haltepunkten in Durmersheim.

Neunmal war der Bücherbus am Bickesheimer Platz in Durmersheim, neunmal in Würmersheim. Im Verlauf des Jahres suchten ihn insgesamt 159 Leser auf. In Durmersheim schauten 96 vorbei, in Würmersheim waren es 57. Die Altersgruppen Erwachsene und Kinder/Jugendliche hielten sich in etwa die Waage. Insgesamt wurden 2 157 Medien entliehen, im Kernort waren es 1 472, im Ortsteil 685.

Die Rangliste der Sparten wird angeführt von Kinderliteratur (798 Ausleihungen), es folgt die Belletristik (727). An dritter Stelle stehen Tonträger wie Hörbücher (402), dahinter kommen Sachliteratur (194) und Zeitschriften (33).

Die Möglichkeiten, sich in der Fahrbücherei mit Lese- oder Lernmaterial einzudecken, reichen aber weit über die Bestände hinaus, die man im Bus sichten kann. Völlig unabhängig von der stationären Ausleihe kann rund um die Uhr via Internet eine Reihe von Diensten genutzt werden. Der Großteil der Möglichkeiten ist einer Kooperation mit der Stadtbibliothek Baden-Baden zu verdanken. Über diese lassen sich weitere E-Books herunterladen, Audio-Books anhören. Man hat Zugriff auf das renommierte Munzinger Archiv und das Archiv des Nachrichtenmagazins "Spiegel" ab 1947, kann aus einem Packen internationaler Zeitschriften wählen und in der berühmten "Enyclopedia Britannica" mit 32 Bänden recherchieren. Für Interessenten bis zum Alter von 21 Jahren sind die Angebote kostenlos. Von Erwachsenen wird eine Jahresgebühr von derzeit 19 Euro erhoben, mit Familienpass nur 9,50 Euro.

Zur Erläuterung der Entscheidung des Gemeinderats weist Augustin darauf hin, dass es in Durmersheim mit der Pfarrbücherei im Pfarrzentrum St. Dionys eine gut sortierte öffentliche Bibliothek gebe, die ebenfalls von der Kommune bezuschusst werde. Laut Haushaltsplänen waren es 5 000 Euro pro Jahr. Würmersheim hingegen verfüge nicht über eine Bücherei. Aus diesem Grund habe man den Vertrag mit dem Landkreis wie beschrieben geändert. "Wünschenswert wäre natürlich immer mehr, aber es muss auch alles bezahlt werden", so Augustin.