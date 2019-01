WC-Anlage

Die Variante, der der Gemeinderat am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) seine Zustimmung erteilen soll, gilt nur als die zweitbeste. Doch für die ursprünglich geplante Variante, das öffentliche WC in einem angrenzenden Gebäude einzurichten, fand die Verwaltung keine Gebäudeeigentümer, die diese Lösung mitgetragen hätten, heißt es aus dem Rathaus. Zwar wäre theoretisch eine Immobilie infrage gekommen. Allerdings wären die Kosten für Bau und Unterhaltung so hoch gewesen, dass sich die Verwaltung dazu entschloss, ein separates WC auf dem Platz errichten zu lassen.

Dem Gemeinderat wird nun vorgeschlagen, ein freistehendes Toilettenhäuschen im vorderen Bereich der oberen Kaiserstraße zu erstellen. Das WC soll in der Flucht der Längsparkplätze stehen und damit in unmittelbarer Nähe zu den Bushaltestellen in der Kapellen- und Kaiserstraße. Geplant ist, eine Toilettenanlage aufzustellen, die jener auf dem Bahnhofsvorplatz mit ihren zwei Kabinen ähnelt. Dort hat die Verwaltung bisher gute Erfahrungen gemacht. Es gebe keinen Vandalismus, die Oberflächen seien noch in fast neuem Zustand, und auch mit der Sauberkeit und Reinigung ist man zufrieden, ist in der Sitzungsunterlage zu lesen.

Allerdings soll das WC in der oberen Kaiserstraße um die Hälfte kleiner ausfallen und nur eine Kabine umfassen. Trotzdem kostet die Anschaffung 150 000 Euro. Außerdem ist noch ein Wartungs- und Reinigungsvertrag abzuschließen, was die Stadt in der Summe über zehn Jahre 276 000 Euro kosten wird. Der Gemeinderat soll die Verwaltung ermächtigen, 450 000 Euro für Lieferung, Errichtung und Betrieb des WC freizugeben.