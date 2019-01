Ehefrau ermordet: Neun Jahre Haft

Bei der Urteilsverkündung war der Angeklagte nicht anwesend. Er befindet sich wegen Suizidgefahr in medizinischer Behandlung im Vollzugskrankenhaus. Das Gericht blieb seinem Strafmaß ein Jahr unter dem Antrag des Staatsanwalts. Der Verteidiger hielt acht Jahre für angemessen.

Als der Täter in jener Nacht gegen 3 Uhr seine seit mehreren Stunden schlafende Ehefrau mit einem Baseball-Schläger traktiert und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt habe, mag Alkohol mit im Spiel gewesen sein, so der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer in der Urteilsbegründung. Zwei Flaschen Rotwein und eine Flasche Whisky habe er während des Tages getrunken sowie Cannabis konsumiert, räumte der Angeklagte ein. Darauf hinausreden wollte er sich allerdings nicht und räumte seine Tat in vollem Umfang ein. Sein Vorgehen wurde durch die rechtsmedizinische Untersuchung bestätigt. Danach hat der Ehemann seine Frau mit drei Schlägen auf den Kopf schwer verletzt und anschließend mit den Händen erwürgt. Die Strangulation führte zur Bewusstlosigkeit und zum Erbrechen. Für ausgeschlossen hielt der Rechtsmediziner die Aussage des Täters, die Verletzte habe sich nach dem ersten Schlag im Bett aufgerichtet, ihn umarmt und gestreichelt. Das habe er so verstanden, dass seine seit Jahren unter schweren Depressionen leidende Ehefrau mit der Tötung einverstanden gewesen sei.

Offenbar war das nach Zeugenaussagen ansonsten harmonische, seit fast 20 Jahren bestehende Verhältnis des Paars durch die von Ängsten und Depressionen geplagte Ehefrau geprägt. Der Mann habe stets zu seiner Frau gehalten, selbst dann noch, als sie völlig zurückgezogen in der gemeinsamen Wohnung gelebt und sich sozial isoliert habe. Die Frau habe zudem darunter gelitten, dass sich ihr Sohn aus erster Ehe von ihr zurückgezogen habe. Die Depression der Ehefrau habe sich auch auf den Mann ausgewirkt und - so das Gericht - zu einer "mittelgradig depressiven Verstimmung" geführt. Finanzielle Schwierigkeiten nach einer Steuerforderung in Höhe von 70 000 Euro und die Kosten für einen medizinischen Eingriff hätten ihn resignieren lassen. Äußerungen wie "es hat alles keinen Sinn mehr" und ein spürbarer Lebensüberdruss habe der Täter fälschlicherweise als Todeswunsch seiner Frau verstanden. Von einer "Tötung auf Verlangen", wiewohl ebenfalls strafbar, könne keine Rede sein.

Von der Verhängung der bei Mord vorgesehenen lebenslänglichen Regelstrafe habe das Gericht abgesehen, da der Täter durch die "gedankliche Einengung" in seinem Steuerungsvermögen erheblich eingeschränkt gewesen sei.