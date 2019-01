Baustelle auf der Kaiserstraße trotzt dem Winter

Rastatt



Einbruch in Beratungsbüro Rastatt (red) - Ein Einbrecher hat sich über das Wochenende Zugang zu einem Beratungsbüro in Rastatt verschafft - wie, war am Mittwoch noch unklar. Er klaute einen Laptop, eine Kamera, Briefmarken und Kaffee. Die Beute hat einen Wert von rund 1.000 Euro (Symbolfoto: Polizei).