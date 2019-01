Allein der Mut zum

Zwei Tage lang, am Samstag und Sonntag, zeigten Musikschüler aus dem Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden ihr Können. Der bundesweit ausgetragene Wettbewerb "Jugend musiziert" ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 56 Jahren seit seines Bestehens mitgemacht. Für viele war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Die Preisträger aus den Regionalwettbewerben qualifizieren sich automatisch für den Landeswettbewerb, die dortigen Erstplatzierten treten im Bundeswettbewerb an.

Die Instrumental- und Vokalkategorien wechseln jährlich. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr in den Solowertungen für Streichinstrumente, Baglama und Gesang Pop. Ensembles werden bewertet für Zupfinstrumente und Baglama, eine Duo-Wertung gibt es für Klavier und Querflöte.

Als eines der ersten Gitarrenduos am Samstagvormittag stellten Linda Siegel und Jana Wagner auf der Bühne im Kellertheater ihre Musikalität und Fingerfertigkeit unter Beweis. Monatelang hatten die beiden elfjährigen Schülerinnen für ihre Musikstücke geübt, die ihr Lehrer Christian Strenger Anfang des Schuljahrs ausgewählt hat. Zart und bestimmt zupfen beide die Saiten ihrer Gitarren, von Nervosität keine Spur. Ihre Blicke suchten immer wieder einander, um den gemeinsamen Rhythmus zwischen den schnellen und langsamen Parts nicht zu verlieren. Knappe zehn Minuten dauerte ihr Auftritt vor den gespannten Eltern und der vierköpfigen Jury.

In den Augen von Markus Bruschke hat jeder Teilnehmer schon gewonnen, der den Mut besitzt, öffentlich aufzutreten. Die konzentrierte Arbeit mit einem Musikinstrument und das gemeinsame Erlebnis beim Musizieren im Ensemble fördere zudem die Entwicklung der jungen Teilnehmer aller Altersklassen.

Wie schwer sollten die Vorspielstücke sein? In der Regel gilt: lieber etwas leichter und hervorragend als zu schwer und mühsam. "Die Teilnehmer sollen sich bei ihrem musikalischen Vortrag wohlfühlen", ist der Musikschulleiter überzeugt.

Die neunjährige Hanna Krieger aus Forbach trat in der Solowertung für Streichinstrumente an. Mit drei Jahren lernte sie, Geige zu spielen. Für den diesjährigen Wettbewerb studierte sie zusammen mit ihrer Musiklehrerin Tatjana Spengler Stücke von Antonio Vivaldi und Natalia Levi ein. Sie übe gerne täglich, sagt Hanna, es mache ihr großen Spaß. Ihre Freude am Musizieren können die Zuhörer hören. Leicht gleitet ihr Bogen über die Saiten, ihr Fingerspiel ist sicher und auch schwierigere Passagen gelingen ihr mühelos. Mit einer Mischung aus Scheu und Stolz nimmt sie den Applaus am Ende ihres Auftritts entgegen.

Das Regionalkonzert der Preisträger findet am Sonntag, 24. Februar, 10.30 Uhr, im Mercedes-Benz-Kundencenter in Rastatt statt.