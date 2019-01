Hier wird getauscht, gefachsimpelt und gekauft





In der Halle reiht sich Tisch an Tisch. Auch dieses Mal wieder sind alle der rund 30 Plätze besetzt. "Viele Verkäufer kommen jedes Jahr wieder", freut sich der Vorsitzende des Modell-Auto-Clubs Mittelbaden, Rolf Rothenbusch. In der Szene hat der jährlich Ende Januar stattfindende Spielzeugmarkt einen guten Ruf. Viele Experten sind vor Ort, so dass gefachsimpelt, gehandelt und getauscht wird. Dabei gibt es auch ganz seltene Objekte, die unter ein paar hundert Euro nicht über den Tisch gehen. "Historisches Spielzeug und Modelle aus den 1950er und 1960er Jahren haben heute einen großen Wert, wenn sie selten und noch dazu gut erhalten sind", sagt Rolf Rothenbusch. Kein Wunder also, dass mancher Verkäufer die besonders beliebten Spielzeugautos im Miniaturformat nur unter einer Glasscheibe präsentiert. Viele Besucher staunen da nicht schlecht, wenn eine vierstellige Eurosumme für ein kleines Modellauto aufgerufen wird.

Voll auf ihre Kosten kommen Sammler, die es auf regionale Objekte abgesehen haben. Wie beispielsweise Unimogs aus Gaggenau oder die Miniaturausgabe der in Rastatt gebauten A- und B-Klasse. Dazu kommen viele Lkw, die mit den Motiven regionaler Speditionen beklebt sind. Oft sind diese nicht ganz preisgünstig.

Auf dem Rastatter Spielzeugmarkt aber gibt es auch viel für den kleinen Geldbeutel. Schöne Lkw und Autos sind da schon für wenige Euro zu haben und wer etwas mehr nimmt, der bekommt fast immer auch einen kleinen Rabatt.

Michael Weber kommt aus Hessen nach Rastatt, um seine doppelten Stücke zu verkaufen. Zudem stellt er seine Sammlung gerade etwas um. "Wenn ich ein neues Stück erwerben möchte, muss ich zunächst ein anderes verkaufen", erzählt er mit einem Lächeln im Gesicht von der "Auflage" seiner Frau. Auf eine besondere Nische konzentriert sich Hagen Pietschmann aus Bühl. In Handarbeit fertigt er Ladegüter für Bahn und Lkw. "Bei ihm kaufe ich jedes Mal etwas. Es sind tolle Sachen", freut sich ein Modellbaufan im Vorbeigehen. "Durch meine eigene Eisenbahn bin ich zu dieser schönen Rentnerbeschäftigung gekommen", berichtet Hafen Pietschmann und fügt hinzu: "Bevor ein neues Ladegut für den Verkauf gefertigt wird, probiere ich es immer erst auf der eigenen Anlage aus."

So gibt es heute neben Schrottladungen auch Eisen, Stammholz oder Stahlplatten, die künftig über die Anlagen weit über Mittelbaden hinaus transportiert werden. Denn die Resonanz auf den Rastatter Spielzeugmarkt ist groß. Viele Verkäufer kommen aus der Pfalz, aus Hessen oder dem Bodenseeraum.

Seine komplette Sammlung auflösen will Sascha Grohme aus Karlsruhe. So gibt es neben Loks und Häusern auch viele Waggons und ganze Lokschuppen zu kaufen. "Im Internet habe ich auch schon einiges versteigert", berichtet er und fügt hinzu, dass auf Spielwarenbörsen der persönliche Kontakt im Mittelpunkt steht. Da wird dann nicht nur ver- und gekauft, sondern auch gefachsimpelt. "Das ist das Schöne", freut sich Rolf Rothenbusch und nennt einen weiteren Vorteil des Spielzeugmarkts gegenüber dem Internet: "Hier können sie alles ansehen, bevor sie es kaufen. Und wer sich nicht ganz sicher ist, der kann einen Experten dazu holen." Denn diese gibt es in der Oberwaldhalle am Samstagvormittag in Hülle und Fülle. Das ist auch gut so, denn laut Rolf Rothenbusch wird der Markt für Miniaturspielzeug nicht von Fälschungen verschont. So ist schon das ein oder andere vermeintlich seltene Modell aufgetaucht, das sich dann als plumpe Fälschung entpuppte und nicht einen Bruchteil des angeblich so günstigen Preises wert war.