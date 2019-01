Plädoyer für verbindende Sprache der Musik

Mit der sechsten Auflage werde man von Waghäusel und Bruchsal im Norden bis ins Kinzigtal im Süden an "wunderschönen und faszinierenden Locations in der Kulturregion Baden" die Fahne für Vokalkonzerte hissen und fünf Tage lang mit viel Power und weltweit bedeutenden Gästen hochhalten. Zudem sei das internationale Chorfestival Baden ein beispielloses Plädoyer für die verbindende, gemeinsame Sprache der Musik und für Völkerverständigung.

Vor eineinhalb Jahren begann Albrecht Kühn mit der Suche nach teilnehmenden Ensembles. Rund um den Globus wurde er fündig. Es wird rhythmisch bunt, thematisch mannigfaltig und stimmlich großartig zugehen, wenn sich die thailändischen Bangkok Voices, Tsubasa aus Japan, das mexikanische Vox Populi Project, der Lesedi Show Choir aus Südafrika sowie der lettische Koris Austrums Riga in Baden zum Singen treffen. Nicht fehlen dürfen die Freunde des MGV aus dem Elsass. Das Ensemble Vocal Soultz sous Forêts nimmt als Verbundenheitsgeste allerdings nur am Eröffnungskonzert teil. Deutschland ist vertreten mit Twäng! sowie zahlreichen badischen Chören als Kooperationspartner, die an den unterschiedlichen Veranstaltungsorten in der Region zusammen mit den internationalen Choristen konzertieren. Neu im Reigen der Lokalitäten sind unter anderem die Heilig-Kreuz-Kirche in Rastatt sowie das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Die Logistik der Großveranstaltung managt der MGV per Bustransport. "Wir übernehmen die gesamte Beförderung der Chöre während des Festivals", erklärt Tanja Frohberg. Und: "Wir sind rund um die Uhr für unsere Gäste da, sorgen für Unterbringung und Verpflegung." Die Finanzierung in sechsstelliger Höhe und die Gewinnung von Sponsoren bezeichnet Albrecht Kühn als "Kraftakt". Während sich das Publikum allerorten auf die Vokalkonzerte fokussiert, stehen für die MGV-Organisatoren die Stunden nach den Aufführungen im Mittelpunkt: "Nach akkuratem Singen auf der Bühne sind die Nachtreffs einfach Gold wert, sie vermitteln ein tolles Gemeinschaftsgefühl", sagt Michael Enderle. Die künstlerische Leitung des Festivals und damit auch das gemeinsame Konzert aller Gastchöre auf der Freilichtbühne in Ötigheim liegt in den Händen von Matthias Böhringer, der seit Spätsommer beim MGV den Taktstock schwingt. Er ist sicher: "Mit ihrer Musik werden die Chöre unser Leben bereichern." Eigens für das Festival komponierte Böhringer eine Hymne. Das "gemeinsame Werk über alle Grenzen hinweg" heißt "Spirit of Brotherhood" und nutzt "im Geist der Brüderlichkeit" Worte aus der UN-Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen.

www.chorfestival-baden.de