44 junge Musiker reisen zum Landeswettbewerb Rastatt (sl) - Die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" für den Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden, der am vergangenen Wochenende in Rastatt stattfand, liegen vor. Bei mehr als 100 Teilnehmern haben 44 junge Talente erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb errungen. Er findet vom 3. bis 7. April in Schorndorf und umliegenden Partnergemeinden statt.







Kategorie Violine, Altersgruppe IA: Alice Fischer, Rheinmünster, 1. Preis. Kategorie Violine, Altersgruppe IA: Alice Fischer, Rheinmünster, 1. Preis. Kategorie Violine, Altersgruppe IB: Gracia-Maria Wagner, Baden-Baden, 1. Preis; Leander Schnepf, Rastatt, 1. Preis; Hanna Krieger, Forbach, 1. Preis; Julia Doller, Rastatt, 2. Preis, Kayla Ludwig, Rastatt 2. Preis. Kategorie Violine, Altersgruppe II: Luise Bender, Karlsruhe, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, Milena Stil, Baden-Baden, 2. Preis. Kategorie Violine, Altersgruppe III: Gloria-Gina Wagner, Baden-Baden, 1. Preis mit Weiterleitung, Tom Florian Graßhof, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Violine, Altersgruppe IV: Jona Kunz, Bietigheim, 2. Preis. Kategorie Violine, Altersgruppe V: Benjamin Hofmann, Bühlertal, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Viola, Altersgruppe IB: Rebecca Kuhn, Rastatt, 1. Preis. Kategorie Viola, Altersgruppe III: Ferdinand Ganz, Bietigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Tom Florian Graßhof, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Viola, Begleitung: Eva Veiel, Rastatt, 1. Preis. Kategorie Violoncello, Altersgruppe IB: Romy Schmidt, Baden-Baden, 1. Preis. Kategorie Violoncello, Altersgruppe II: Richard Ganz, Bietigheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Violoncello, Altersgruppe III: Adrian Papsch, Baden-Baden, 1. Preis. Kategorie Violoncello, Altersgruppe V: Paul Wichmann, Bühl, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Baglama, Altersgruppe IB: Eylül Osoy, Kappelrodeck, 1. Preis; Markus Laß, Mühlenbach, 1. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe II: Cem Kaygusuz, Mühlhausen, 1. Preis mit Weiterleitung; Rengin Atici, Wiesloch, 1. Preis mit Weiterleitung; Dilan Daglarkiran, Offenburg, 1. Preis; Sudenaz Kalem, Offenburg,1. Preis. Kategorie Baglama, Altersgruppe III: Rojda Sahin, Leimen, 1. Preis mit Weiterleitung; Suna Durmaz, Wiesloch, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Baglama, Altersgruppe IV: Onur Kaygusuz, Mühlhausen, 1. Preis mit Weiterleitung, Yusuf Çatal, Offenburg, 1. Preis mit Weiterleitung; Isa Dag, Friesenheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Baglama, Altersgruppe V: Hasan Caglar, Wiesloch, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Gesang (Pop), Altersgruppe III: Lucia Battaglia, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Gesang (Pop), Altersgruppe V: Luise Aymar, Baden-Baden, 1. Preis mit Weiterleitung; Nina Hansen, Kuppenheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe II: Sara Böhm, Rastatt, 1. Preis; Daria Iwanow, Rastatt, 1. Preis. Kategorie Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe IV: Juliane Jourdan, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Celine Ardelean, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Josefin Lindow, Rastatt, 1. Preis; Juliane Jourdan, Rastatt, 1. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Gitarrenduo, Altersgruppe IB: Alexander Kuhn, Lahr, 1. Preis; Darij Levchuk, Bad Krozingen, 1. Preis; Julian Coenen, Offenburg, 1. Preis; Luisa Marie Kurz, Offenburg, 1. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Gitarrenduo, Altersgruppe II: Naoki Ikeda, Waldkirch, 1. Preis mit Weiterleitung; Maxim Weber, Waldkirch, 1. Preis mit Weiterleitung; Jana Wagner, Rastatt, 1. Preis; Linda Siegel, Rastatt, 1. Preis; Julian Rommel, Kehl, 2. Preis; Leonie Rommel, Kehl, 2. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Gitarrenduo, Altersgruppe III: Robert Kern, Kehl, 2. Preis; Matilda Tedde, Kehl, 2. Preis; Christian Kemp, Berghaupten, 2. Preis; Silas Braun, Offenburg, 2. Preis; Carl Geiler, Kehl, 2. Preis; Joshua Fernando Lima, Kehl, 2. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Gitarrenduo, Altersgruppe V: Carlotta Herzog, Freiburg, 1. Preis mit Weiterleitung; David Korotine, Ettenheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Zupfinstrumente: Duo, Trio, Quartett, Quintett, Altersgruppe IB: Adrian Jevtic, Rastatt, 1. Preis; Tim Nass, Rastatt, 1. Preis; Emilia Hnatiuk, Rastatt, 1. Preis; Alexander Maier, Rastatt, 1. Preis; Chant Muny Dith, Kehl, 2. Preis; Salih Ethan Tok, Kehl, 2. Preis; Diana Kazaryan, Kehl, 2. Preis; Zeteny Matula, Kehl, 2. Preis; Raphael Scheib, Kehl, 2. Preis; Erik Winkler, Kehl, 2. Preis; Lorenz Winkler, Kehl, 2. Preis; David Armbruster, Kehl, 2. Preis; Franziska Schad, Kehl-Marlen, 2. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Duo, Trio, Quartett, Quintett, Altersgruppe III: Lukas Trabold, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Vadim Haak, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Julian Walter, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Hai Thanh Tran, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung; Felicia Kahlenberg, Elchesheim-Illingen, 1. Preis; Franziska Brömel, Muggensturm, 1. Preis; Hannah Reiß, Rastatt, 1. Preis; Linda Siegel, Rastatt 1. Preis. Kategorie Zupfinstrumente: Duo, Trio, Quartett, Quintett, Altersgruppe IV: Inga Burkart, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Mafalda Kühn, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Chase Tolbert, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Yannik Jungmann, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Leonie Jungmann, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Sören Burkart, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Justin Meisner, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Paul Krämer, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung; Daniel Höfele, Ötigheim, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe II: Agit Tonç, Kenzingen, 1. Preis mit Weiterleitung, Çiçek Yaren Tonç, Kenzingen, 1. Preis mit Weiterleitung. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe III: Helin Uzunsakal, Freiburg, 1. Preis mit Weiterleitung; Lorin Uzunsakal, Freiburg, 1. Preis mit Weiterleitung; Açelya Bilmeç, Emmendingen, 1. Preis mit Weiterleitung; Selinay Meral, Neuried-Altenheim, 1. Preis; Nergiz Linda Keles, Hausach, 1. Preis; Nadine Akkiz, Offenburg, 1. Preis; Rojin Tanriverdi, Schutterwald, 1. Preis; Onur Muratoglu, Offenburg, 1. Preis. Kategorie Baglama-Ensemble, Altersgruppe V: Abdi Khaled, Gaggenau, 1. Preis mit Weiterleitung; Mustafa Sakiz, Rastatt, 1. Preis mit Weiterleitung.

