Heizanlage eingebaut,

Von Sabine Wenzke



Hügelsheim - Ungeachtet der Schneeflocken, die sich mit Regenschauern mischen und für unwirtliches Wetter sorgen, haben die Kinder drinnen, in der wohlig temperierten "Spielkiste", sichtlich viel Spaß. In einem Gruppenraum errichten kleine Bauarbeiter mit passenden Schutzhelmen auf den Köpfen und großem Eifer ein Bauwerk aus Spielmaterialien. "Baustelle" heißt das Thema, das die Erzieherinnen um Leiterin Nicole Rudolph gleich in mehrere Projekte einfließen lassen und das auch an Fastnacht das bestimmende Thema sein wird. Und das hat seinen Grund: Das kommunale Kinderhaus in der Ontariostraße wird derzeit umgebaut und erweitert, da gehören echte Bauarbeiter derzeit zum Alltagsbild.







Mehr als 900 000 Euro investiert die Gemeinde Hügelsheim innerhalb eines Jahres in ihr Kinderhaus, um es für die Zukunft fit zu machen. Bereits eingebaut wurde eine Pelletsanlage mit einem Gasspitzenlastkessel und einem Pufferspeicher für den kommunalen und den danebenliegenden evangelischen Kindergarten "Windspiel". Außerdem wird noch die angrenzende Ontariohalle von der Pelletsanlage mitversorgt. Dazu wurde eine 125 Meter lange Fernwärmeleitung durch den Garten gelegt. Die alten Einzelheizungen in den Einrichtungen stammten noch aus den 1980er Jahren, "die Technik war total überholt", verdeutlichte Bürgermeister Reiner Dehmelt gestern beim Ortstermin. Der Gemeinde sei es besonders wichtig gewesen, "dass der Ökologie Rechnung getragen wird." Eine Holzhackschnitzelanlage sei zu teuer gewesen, daher entschied sich der Gemeinderat für eine Pelletsanlage. "Es war die ökologisch und wirtschaftlich günstigste Lösung", so der Ortsobere. Es handelt sich dabei um eine 80-Kilowatt-Pellets-Anlage mit einem 170-Kilowatt-Spitzenlastkessel, erläuterte Bauamtsleiter Elmar Sauter technische Daten. Bis minus zehn Grad könne der Kessel die Anlage selbst versorgen, danach schaltet sich ein Gaskessel hinzu, der auch zur Sicherheit eingebaut wurde. So ist immer für Wärme gesorgt, selbst wenn die Pelletsanlage einmal ausfallen sollte. Darüber hinaus wurde eine dezentrale Wasseraufbereitung mittels Durchlauferhitzer realisiert. Die Gesamtkosten werden auf rund 310 000 Euro beziffert, die Heizungsanlage wird mit Bundesmitteln in Höhe von 187 500 Euro bezuschusst. Die Arbeiten begannen im August 2018 und konnten kurz vor Weihnachten beendet werden. Anfang Januar ging es dann im Kinderhaus weiter, das umgebaut und erweitert wird. Vor allem geht es darum, für die neue zweite Krippengruppe, die im September 2018 startete und für die zunächst eine Übergangslösung geschaffen wurde, die räumlichen Voraussetzungen zu realisieren. Ferner werden ein neuer Bewegungsraum und drei Schlafräume entstehen; ein bestehender Schlafraum wird aufgegeben, dort soll der neue Personalraum eingerichtet werden. Die sanitären Anlagen werden renoviert, die Sonnenschutzanlagen ergänzt. Im Bewegungsraum wird eine akustisch wirksame, ballwurfsichere Decke eingebaut. Auch die Aufenthaltsräume erhalten akustisch wirksame Elementdecken. Die Gesamtkosten sind mit rund 600 000 Euro angesetzt und werden vom Bund mit 70 000 Euro bezuschusst. Die Baumaßnahme soll bis Ende Juni fertiggestellt sein. Die vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen werden derzeit von einem Erzieher und 22 Erzieherinnen, darunter einige Teilzeitkräfte, betreut. Das Kinderhaus "Spielkiste" hat eine Zulassung für 111 Kinder. In den zwei Krippengruppen gibt es jeweils zehn Plätze, 16 sind aktuell belegt.

