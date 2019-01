Die Gartenstadt hofft, die Lebenshilfe muss warten

Während in der ehemaligen Hauptschule, den neuen Mehrfamilienhäusern und der Lebenshilfe-Kindertagesstätte Pünktchen das Leben pulsiert, stehen die verwaiste Turnhalle und das Hausmeisterhäuschen wie ein Fremdkörper in dem Viertel.

Eine Maßnahme hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr umgesetzt sein sollen. Nach einigem Hin und Her hatten sich die Stadt und die Lebenshilfe darauf verständigt, dass der Kindergartenträger von der Kommune ein angrenzendes Grundstück kauft, um seine Außenanlage erweitern zu können. Die Lebenshilfe hatte geplant, den Kita-Spielplatz bereits im vergangenen Frühjahr in Betrieb nehmen zu können. Jetzt muss der Vorsitzende Hasso Schmidt-Schmiedebach sogar damit rechnen, dass es nicht mal für diesen Sommer reicht. Grund: Es ist noch nicht mal der Grundstücksverkauf über die Bühne gegangen. Die Stadtverwaltung begründet die Verzögerung damit, dass man zunächst das Bebauungsplanverfahren abschließen wollte, ehe man das Areal abtritt. Doch weil man offenbar im Rathaus nicht zügig vorankommt, soll nun Anfang Februar der Kaufvertrag an die Lebenshilfe geschickt werden.

Dass sich die Angelegenheit derart in die Länge zieht, ärgert Schmidt-Schmiedebach auch deshalb, weil man in Erwartung der erweiterten Außenanlage bereits eine sechste Gruppe in der Einrichtung Pünktchen eröffnet hat. Damit kam man der Stadtverwaltung entgegen, die dringend neue Kita-Plätze braucht. Das spürt auch die Lebenshilfe: Auf der Warteliste der inklusiven Kindertagesstätte stehen die Namen von rund 40 Kindern, berichtet Schmidt-Schmiedebach.

Aber auch an zwei weiteren Ecken auf dem Max-Jäger-Areal geht's nicht so recht voran. Nach den Turbulenzen um die Neuordnung des Gebiets entschied der Gemeinderat, einen öffentlichen Spielplatz auf dem ehemaligen Schulhofgelände an der Zaystraße einzurichten. Der städtische Kundenbereich Ökologie und Grün will nun "voraussichtlich" noch dieses Jahr damit beginnen, nach einer Bürgerbeteiligung Ideen zur Nutzung der Restfläche neben dem Spielplatz zu erarbeiten. Der Bürgerverein Zay wünscht sich dort eine Fläche, die auch für Zusammenkünfte genutzt werden kann.

Bleibt noch das Turnhallen-Areal, wo bislang eine Reihen- und Doppelhausbebauung vorgesehen ist. Die Gartenstadt würde dort gerne das "Bielefelder Modell" umsetzen, mit dem sie zuletzt an der Ecke Gartenstraße/An der Ludwigsfeste gescheitert ist, weil die Stadt Rastatt nicht mitzog. Laut Stadtverwaltung erarbeitet die Baugenossenschaft derzeit ein Konzept, das dem Gemeinderat vorgestellt werden soll. Gartenstadt-Geschäftsführer Oliver Krause sagt, für die Umsetzung brauche man die öffentliche Hand. Kerngedanke sind barrierefreie und seniorengerechte Wohnungen mit einem umfassenden persönlichen Betreuungs- und Hilfsangebot. Krause könnte sich vorstellen, dass sich das Vorhaben in das Projekt "Daheim Wohnen in Rastatt" einfügt, das die Stadt in Zusammenarbeit mit Bürgern und Vereinsvertretern sowie mit wissenschaftlicher Begleitung im Modellstadtteil Zay entwickeln will.