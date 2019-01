Immer mehr Hunde verhaltensauffällig

Sinzheim

Fast 180 Tiere vermittelt Sinzheim (cri) - Ein Kommen und Gehen bei Hund und Katz ist 2018 auf dem Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung gewesen. Fast 180 Tiere sind vermittelt worden. Aber wie die Hunde Tessa und Gizmo (Foto: Tierhof) gibt es noch immer welche, die auf ein neues Zuhause hoffen.

Ottersweier

Geschrieben mit klammen Fingern Ottersweier (mig) - Bürgermeister Jürgen Pfetzer ließt die Besucher des Neujahrsempfangs der Gemeinde Ottersweier (Foto: mig) an der Entstehung seiner Ansprache teilhaben. Geschrieben habe er sie zwischen den Jahren im ausgekühlten Büro und mit klammen Fingern.

Karlsruhe

Karlsruhe ruft Kältebus ins Leben Karlsruhe (for) - Seit Montag ist der DRK-Kreisverband Karlsruhe erstmals mit einem Kältebus in der Fächerstadt unterwegs. Sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, rücken ehrenamtliche Helfer aus und versorgen Obdachlose mit warmen Decken und mit Tee (Foto: DRK KA).

Hügelsheim

Hügelsheimer tun Gutes Hügelsheim (sch) - Vier Hügelsheimer Mädchen beteiligen sich mit gleich vier Sozialaktionen an der "Doing good Challenge", die vom Bundesfamilienministerium und vom Verein Startsozial gefördert wird. Den Siegern winkt ein zweiwöchiger Jugendaustausch in den USA (Foto: sch).