Gremium verabschiedet großes Investitionspaket

Auch in diesem Jahr stellte der Bürgermeister den Etat 2019 wieder unter ein Motto: "Haushaltsplan mit historischen Akzenten - Ende und Aufbruch zugleich". In seiner Haushaltsrede ging Dietmar Späth auch auf die gesamtpolitische Situation ein und nannte insbesondere die Null-Zins-Politik der EZB, die auch die Kommunen in ihrer Entwicklung hemme. Im Jahr 2019 wird man die größten Investitionen der Gemeinde mit dem Umbau der Wolf-Eberstein-Halle angehen. Ebenso angedacht ist der Ausbau der Kinderbetreuung in "Storchennest" und "Oase", die Entwicklung des Bahnhofsumfelds, sowie die Erschließung des Baugebiets "Falkenäcker/Stangenäckerle".

Dennoch will man die laufenden Aufgaben nicht aus den Augen verlieren, so der Bürgermeister. Zum Beispiel die Sanierung von Straßen, Spielplätzen, Freizeit- und Sportanlagen. Aber auch die Vereinsförderung, die Kernzeitbetreuung, die Kindergärten und Krippe, die Ganztagsschule und die Seniorenbetreu ung stehen auf der Agenda.

"Historisch", so Späth, sei der Haushalt auch deswegen, weil es zum einen sein 25. Haushaltsplan sei und außerdem das größte Volumen habe und zum anderen, weil es der letzte kamerale Haushalt sei. "Wir haben gut gewirtschaftet, die Schulden komplett getilgt und Rücklagen von knapp zehn Millionen Euro gebildet und zur gleichen Zeit rund zehn Millionen Euro investiert", so Späth. Übereinstimmend zeigten sich die Fraktionssprecher Harald Unser (MBV), Dieter Eisele (SPD) und Joachim Schneider (CDU) vom Haushalt sehr angetan. Dennoch, so mahnte Unser, dürfe man keineswegs übermütig werden, sondern müsse mit dem Geld der Bürger verantwortungsvoll wirtschaften. Auch künftig will die MBV die Unterstützungen seitens der Vereine und Vereinigungen wie die Kindersportschule, die Schulsozialarbeit, die Flüchtlinge, Kinderkrippe, Kindergärten und Schule sowie den Seniorenbereich fördern. Die engagierten Vereine, so fasste es Unser zusammen, "sind die sozialen Tankstellen unserer Gemeinde". Kritik äußerte er am Erweiterungsbau der Wolf-Eberstein-Halle, der viel zu teuer sei und viel zu schleppend vorangehe. Dieter Eisele bedauerte, dass bei einer so wichtigen Sitzung, in der es um den Haushalt geht, lediglich vier Bürger Interesse zeigen. Das Zahlenwerk zeigt laut Eisele, dass die Gemeinde auf dem richtigen Weg ist. Wichtiger Eckpfeiler seien die Steuereinnahmen, mit dem Zuzug der Firma L'Oreal dürfe man mit weiteren Einnahmen rechnen. Auch er will die Planungen für die Erschließung des Neubaugebiets "Falkenäcker/Stangenäckerle" vorangetrieben wissen.

Hier pflichtete ihm Joachim Schneider (CDU) bei, der befürchtet, dass immer mehr junge Familien wegziehen, wenn nicht baldmöglichst ein neues Baugebiet geschaffen wird. Sorge macht sich die CDU-Fraktion um die Personalausgaben in der Verwaltung und befürchtet, dass gutes Personal für kleine Einkommen nicht zu haben ist. Die künftigen Aufgaben und die Personaldecke, so Schneider weiter, müssten in Quantität und Qualität Schritt halten.

Kämmerer Dirk Eisele erläuterte wesentliche Positionen des Etats. Im Verwaltungshaushalt erwartet man Einnahmen an Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe von 13,78 Millionen Euro, aus Verwaltung und Betrieb sind 2,74 Millionen vorgesehen und aus kalkulatorischen Einnahmen rund 1,12 Million Euro. Den größten Anteil der Ausgaben mit 7,26 Millionen Euro machen die Steuerbeteiligungen und Umlagen aus. Für Personal rechnete Eisele mit Ausgaben von 3,1 Millionen Euro. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand schlägt mit 3,67 Millionen Euro zu Buche und die Zuweisungen mit 2,3 Millionen Euro. Als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt können 603 112 Euro erwirtschaftet werden. Der Vermögenshaushalt schließt mit 6,88 Millionen Euro ab.

Für Baumaßnahmen werden 6,1 Millionen Euro ausgegeben und an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 450 183 Euro. Die wohl größte Zukunftsinvestition ist die Umsetzung des Baugebiets "Falkenäcker" mit 18 Hektar. Nicht zu vergessen das Großprojekt Umbau und Erweiterung der Wolf-Eberstein-Halle, für die man im Haushalt 3,06 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Für die Erweiterung der Kinderkippe "Storchennest" sind 1,3 Millionen Euro vorgesehen und für die Klimatisierung des Rathauskomplexes sind 430 000 Euro eingeplant. Rund 300 000 Euro stehen für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes zur Verfügung und für die Kanalisation 295 000 Euro. Rund zehn Millionen Euro betragen die Rücklagen. Späth bedauerte, dass man noch vor zehn Jahren bei einem vergleichbaren Rücklagenbestand 430 000 Euro Zinsen eingenommen habe. Heute seien für Verwahrungsgelder 5 000 Euro aufzuwenden.