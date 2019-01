Verwaltung soll Standort für Neubau prüfen

Eigentlich hätten am Montagabend Nägel mit Köpfen gemacht werden können, denn nicht nur Bürgermeister Karsten Mußler, auch der Kuppenheimer Feuerwehrkommandant Daniel Peter betonten, die vorliegende Entwurfsplanung sei in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit Verwaltung, Architekturbüro und der Feuerwehr erarbeitet worden.

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus in der Adlerstraße, in dessen Untergeschoss auch die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt beheimatet ist, wurde Ende der 1960er-Jahre gebaut und entspricht bei Weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie gesetzlichen Vorgaben. Es gibt keine Umkleiden und keine getrennten Sanitäranlagen, die Spinde stehen in der Fahrzeughalle, sämtliche Leitungen sind veraltet und auch die geforderte Barrierefreiheit kann nicht erfüllt werden.

Nach Abwägung verschiedener Varianten fiel die Entscheidung für eine Erweiterung und Sanierung mit Abriss des nicht mehr benötigten Schlauchturms und Teilen des Bestandsgebäudes. Die von Architekt Bernd Bistritz vom gleichnamigen Büro in Rheinstetten vorgelegte Entwurfsplanung sieht eine Erweiterung Richtung Adlerstraße vor. Neben energetischen Maßnahmen ist geplant, die gesamte Haustechnik zu erneuern. Insgesamt soll eine zusätzliche Nutzfläche von rund 600 Quadratmetern geschaffen werden. Die Kosten für die Maßnahme werden auf rund 5,4 Millionen Euro ohne Kostenindex geschätzt, wovon rund 800 000 Euro aufgrund der vertraglichen Vereinbarung für die Atemschutzübungsstrecke auf den Landkreis Rastatt entfielen.

Wie Bürgermeister Karsten Mußler betonte, seien hierzu noch keine endgültigen Abstimmungsgespräche erfolgt. Vom Land Baden-Württemberg erhoffe man sich eine Förderung in Höhe von rund 174 000 Euro.

Einen Knackpunkt hat die Planung, denn noch gibt es kein Konzept zur Auslagerung der Feuerwehr während der Bauzeit. Für die Umsiedlung in eine Zelthalle müssten Kosten von bis zu 300 000 Euro pro Jahr einkalkuliert werden, sagte Bernd Bistritz.

Diese Tatsache bereitete den Gemeinderäten, die sich durchweg der Notwendigkeit einer Sanierung und Erweiterung bewusst waren, Bauchschmerzen. "Ein Neubau wäre nicht ganz vom Tisch zu weisen", merkte Uwe Ridinger (CDU) an und schlug als Standort die Fläche der Wörtelhalle nach deren Abbruch vor. Rudolf Jörger (SPD) war von der Entwurfsplanung überzeugt, wollte jedoch vor weiteren Beschlüssen das Konzept für die Auslagerung wissen.

Auch Jochen Philipp (FW) konnte sich mit der Idee eines Neubaus auf dem Wörtelhallen-Areal anfreunden. "Wir sollten die beste Lösung finden", sagte Marie-Hélène Adam (Bündnis 90/Die Grünen).

Kommandant Daniel Peter verwies indes auf die schwierige Zufahrt bei der Wörtelhalle, solange das Wörtelstadion noch in Betrieb ist. Die Verwaltung wurde nun beauftragt, einen Standort für einen Neubau im Bereich der Adlerstraße oder Alternativstandorte zu prüfen.

Gleichwohl wurde der Förderantrag für die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme gestellt, der bis 15. Februar vorliegen muss. Fällt die Entscheidung für einen Neubau aus, dann müsse voraussichtlich

zum

15. Februar 2020 ein neuer Förderantrag gestellt werden, sagte Mußler.