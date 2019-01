Staffelschnatzer im Kalabrich willkommen

Rastatt (sl) - Im Rastatter Stadtviertel Kalabrich freut man sich über das Staffelschnatzerdenkmal, das zwar noch im alten Jahr aufgestellt, aber gestern eingeweiht wurde. Etliche Vertreter des Bürgervereins Georgenvorstadt waren der Einladung zu dem Akt mit OB Hans Jürgen Pütsch gefolgt. Auch Künstler Kurt Tassotti war dabei. Ihm gefällt der Standort ausnehmend gut, lobte er.







Die Standortsuche sei indes nicht leicht gewesen, beteuerte der OB. Zunächst habe man an eine private Hauswand gedacht. "Doch wir wollten das Kunstwerk auch nicht verstecken." Schließlich hat die Stadt in Fertigung und Aufstellung der Figur 36 000 Euro investiert. Der Vorgänger des heutigen Bronzereliefs war ein weißer Steinguss, der als Brunnen an der rückwärtigen Hauswand des heutigen Röther-Gebäudes in der Tat etwas versteckt war. Beim Umbau erlitt das Kunstobjekt einen Schaden, und die Stadt entschied nach längerer Bedenkzeit, den Staffelschnatzer vom selben Künstler nun in Metall fertigen zu lassen. Der Bildhauer freute sich gestern, dass so wieder an eine alte Rastatter Geschichte erinnert wird. Wie nämlich die Rastatter zu ihrem Necknamen Staffelschnatzer gekommen sind, wissen nur noch wenige. Einer ist Franz Baumann vom Bürgerverein: Der 83-Jährige erinnert sich daran, wie er und andere Buben geschickt wurden, für 20 Pfennig Kautabak zu kaufen. Beim Tabakkauen saßen die erwachsenen Männer auf den Treppenstufen, den Staffeln, und spuckten auf den Boden. Der OB sagte zu, dass diese Erklärung das Kunstwerk noch als Inschrift ergänzen soll. Auch eine Bank ist vorgesehen, denn der begrünte Platz nahe der Schließbrücke soll ein Treffpunkt werden. Möglicherweise bezieht ihn auch der benachbarte Gastronomiebetrieb in die Außenbewirtschaftung ein, so Pütsch.