DRK-Köche kreieren Gaumenschmeichler

An die Fernsehsendung "The Taste" erinnerte der Appetit machende Anblick der deftigen Leckereien, die man für den Stehempfang kredenzte. Sechs Stunden Vorbereitungszeit ging dafür am Vortag drauf; beim Neujahrsempfang selbst kamen drei weitere Stunden dazu, um die köstlichen Kleinigkeiten mit knackigen Frischprodukten auszugarnieren. Neben Kanapees zogen 650 filigran angerichtete Gaumenkitzler im Glas alle Blicke auf sich. Die konnten optisch jederzeit mithalten mit den TV-Minikomplettmenüs auf weißen Amuse-Gueule-Löffeln.

Kein Wunder, denn Oliver Helwig, der Chef des Ötigheimer DRK-Männerkochclubs, steht auch hauptberuflich am Herd, verwöhnt mit seiner Kunst in der Kantine die Mitarbeiter eines regionalen Großkonzerns. Der gelernte Koch stellt für die Ötigheimer Männerrunde die Gerichte zusammen und besorgt die Zutaten, wenn man sich einmal im Monat dienstags zum gemeinsamen Kochen trifft und ein vollständiges Dreigängemenü zubereitet. Fertigprodukte sind tabu. Man schabt Spätzle, rollt Schupfnudeln und Markklößchen, reibt Kartoffeln für Rösti, hackt sich durch die Vielfalt frischer Kräuter. "Wir machen alles selbst; auf den Tisch kommt von Wild bis Fisch, von aufwendigem bis zu ganz simplem Essen alles, was schmeckt", sagt Helwig.

Entstanden ist die kulinarische Runde der neun aktiven DRK'ler im Sommer 2017 "aus einer Laune heraus". Am 4. Juli fand das "Gründungskochen" statt. Die Speisekarte bot unter anderem Melonenkaltschale mit Hähnchenschaschlik. Bis zu vier Stunden ist man am Werk, teilt sich auf in Untergruppen für die Herstellung von Vor-, Haupt- und Nachspeise. Die abendliche Krönung erlebt man dann beim gemeinsamen Verzehr des Menüs.

Volker Kühn sagt: "Wir sind eine reine Männerrunde, die das Miteinander und Kochen mit lukullischem Genuss verbindet". Für Ralf Levy steht darüber hinaus die Weiterentwicklung als Hobbykoch im Vordergrund. Wichtig ist ihm, den Umgang mit Lebensmitteln zu vertiefen. "Natürlich koche ich das, was wir hier machen, auch zu Hause nach", sagt er. Dort stoßen die Delikatessen auf prächtige Resonanz, die Hobbyköche ernten großes Lob. Die "besseren Hälften" werden vom Ötigheimer Männerkochclub, zu dem nicht nur die "Etjer" Wolfgang Kienle, Klaus Menz, Karlheinz Pfeiffer und Peter Rapp, sondern auch Erik Borr aus Sandweier und Marcus Matz aus Steinmauern gehören, seit dessen Gründung zu Weihnachten ü ppig bekocht. Bei der ersten Aktion dieser Art war Bürgermeister Kiefer als Gastkoch mit dabei. Den Frauen servierte man Rehrücken in Majorankruste auf Wurzelgemüse mit Spätzle und Pfefferbirne.

Gewerkelt wurde zu Anfang in der Küche der Schule. Die ist mittlerweile aus Gründen der Gebäuderenovierung passé. Als neuer Tatort dient nun die Küche der Mehrzweckhalle. "Wir sind Frank Kiefer sehr, sehr dankbar, dass er dies ermöglichte", betonen die DRK-Köche.