Leihfahrräder für Rastatt

Rastatt (dm) - In Rastatt sollen fünf Stationen aufgebaut werden, an denen sich Interessenten künftig Fahrräder leihen können. Die Stadt beteiligt sich dabei am Fahrrad-Verleihsystem "KVV Nextbike", das der Karlsruher Verkehrsverbund in diesem Jahr einführt. Dieser beabsichtigt, das System in weiten Teilen des Verbunds zu etablieren.







Im Juni soll's losgehen. Als ausgemacht gilt bereits ein Standort am Bahnhof. Schließlich, so Bürgermeister Raphael Knoth, hat das Angebot hauptsächlich Berufspendler im Blick. Auch Unternehmen können sich an dem erweiterbaren System beteiligen und für ihre Mitarbeiter eine Station erwerben. FW-Stadtrat Herbert Köllner regte an, auch den Hotel- und Gaststättenverband mit einzubeziehen, was die künftigen Standorte anbelangt. Die Fahrräder können per App, per Karte oder übers Internet geliehen werden; die Registrierung ist kostenlos. Eine einmalige Ausleihe kostet von einem Euro für 30 Minuten bis maximal neun Euro für 24 Stunden, ein Jahrestarif wird für 48 Euro an geboten (KVV-Abo-Kunden: 39 Euro); für Studenten soll es Sonderkonditionen geben.

