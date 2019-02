Füttern "wildlebender Tiere" verboten Steinmauer(HH) - Aus Gründen der Rechtssicherheit, so die Erklärung von Bürgermeister Siegfried Schaaf, wurde von der Gemeindeverwaltung eine Neufassung der Polizeiverordnung für Steinmauern erstellt. Am Dienstag wurde das in 22 Paragrafen gegliederte Werk dem Gemeinderat vorgelegt und einstimmig verabschiedet. Bei der Abfassung sei man einer Empfehlung des Gemeindetags gefolgt, betonte Schaaf. Zur näheren Erläuterung gab er das Wort an Nicole Dreher, die als Mitarbeiterin des Ordnungsamts das Sachgebiet "souverän" handhabe. Von ihr erfuhr man, dass die vorherige Verordnung im Ursprung aus dem Jahr 1997 stammte. Vor über 15 Jahren waren zweimal Änderungen vorgenommen worden. Was die aktuellen Neuerungen sind, wurde aus einer Gegenüberstellung mit dem alten Text ersichtlich. Als bedeutsam strich Dreher die Neuformulierung des Paragrafen "Lärm von Sport- und Spielplätzen" heraus. Die Nutzung von Kinderspielplätzen unterlag bislang zeitlichen Einschränkungen, die nun gestrichen wurden. Kinderlärm soll nicht mehr als Störfaktor gelten. Die neue Vorgabe besagt, dass "Sport und Jugendspielplätze" zwischen 22 und 8 Uhr nicht genutzt werden dürfen. Für Kinderareale, die der Altersgruppe bis 14 Jahren gewidmet sind, gelte diese Festsetzung nicht, wird in der Neufassung ausdrücklich angemerkt. Die Gemeinde könnte davon mit Hinweistafeln abweichen, erklärte Dreher. Die Verwaltung sehe jedoch keinen Anlass, denn es seien keine Beschwerden über Kinderlärm bekannt. Ganz neu in die Verordnung aufgenommen wurden Regelsätze zum "Lärm durch Fahrzeuge". Verboten ist es demnach unter anderem "in bewohnten Gebieten" Motoren "unnötig laufen zu lassen" und während des Be- und Entladens "vermeidbaren Lärm zu verursachen. Das beibehaltene Verbot, Tauben zu füttern, wurde auf "wildlebende Tier" ausgedehnt, beispielhaft genannt werden Enten, Nutrias, Schwäne und verwilderte Katzen. Wiederum erstmalig eingefügt wurde ein Passus zum "Aufstellen von Wohnwagen und Zelten". Solche Behausungen dürfen "außerhalb baurechtlich genehmigter Campingplätze" nicht aufgestellt werden, sofern keine sanitären Anlagen zur Verfügung stehen. Mit Paragraf 20 schließlich hält die Bienenhaltung Einzug in die Polizeiverordnung. Bienenstände dürfen nämlich "nur so aufgestellt werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet werden". Trotz der amtlich verordneten Ge- und Verbote setzte Bürgermeister Schaaf auf zwischenmenschliche Wege, um Konflikte auszuräumen. Er wünsche sich, die Verordnung nie hervorholen zu müssen. Reinhard Fraß (CDU) hoffte indessen auf eine wenigstens mahnende Wirkung. Seine Hoffnung zielte vor allem auf Aussagen zur Hundehaltung, es habe in jüngster Zeit wieder einen Vorfall gegeben. Hunde sind innerörtlich "an der Leine zu führen", wird im entsprechenden Absatz gefordert. "Ansonsten" dürfen sie nur dann frei umherlaufen, wenn sie "auf Zuruf" diszipliniert werden können. Tierhalter haben dafür zu sorgen, dass Hunde ihre Notdurft "nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten" verrichten. Wenn doch, dann ist Hundekot "unverzüglich zu beseitigen". Verstöße gegen die Verordnung gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit Geldbußen belegt werden, heißt es am Schluss.

