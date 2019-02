Weichen für Marktneubau gestellt

(dm) - Seit nunmehr über einem halben Jahr hat der ehemalige Edeka-Aktivmarkt an der Badener Straße im Rastatter Süden nun schon geschlossen, ohne dass vom geplanten Abriss und Neubau auf dem Areal etwas zu sehen wäre. Der Gemeinderat hat nun den Durchführungsvertrag für das Vorhaben gebilligt, dort den vorgesehenen größeren Edeka-Lebensmittelmarkt zu errichten. Zur Zeitschiene wurden noch keine Angaben gemacht, nur so viel: Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Bebauungsplans, der nun in die Offenlage geht, muss Edeka alle Bauanträge genehmigungsfähig einreichen und wiederum spätestens neun Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen. Seit Schließung des Markts am 30. Juni vergangenen Jahres gibt es im Rastatter Süden keinen Nahversorger mehr.

Wie berichtet, wird neben dem bestehenden Supermarktgebäude auch das benachbarte ehemalige Möbelhaus Kühn abgerissen, um auf der Gesamtfläche einen Neubau mit maximal 1 400 Quadratmetern Verkaufsfläche zu errichten.

Damit einher geht auch eine Erhöhung des Anteils an innenstadtrelevanten Nicht-Lebensmittel-Sortimenten auf bis zu 30 Prozent der Gesamtverkaufsfläche. Bisher galt in der Stadt eine Grenze von 25 Prozent. Edeka wünscht an der Badener Straße, wo man die "langfristige Betreibung der Nahversorgung sicherstellen" wolle, eine "gewisse Flexibilität hinsichtlich des Sortiments" und begründet dies mit den wachsenden Ansprüchen der Kunden. Nach Aussage des Gutachters der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) sei die Grenzerhöhung mit der Erfüllung der Rolle als Lebensmittelmarkt durchaus vereinbar. Neben den Betriebszeiten werden auch die Zeiten für die Anlieferung vertraglich auf den Tageszeitraum begrenzt (zwischen 6 und 22 Uhr). Ein Backshop mit Außensitzbereich darf den Unterlagen zufolge künftig auch sonn- und feiertags von 7 bis 16 Uhr geöffnet sein.