Schlösser erneut mit Besucherplus

Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, spricht von einer "ungeheuren Leistung" seiner Mannschaft, denn zwischenzeitlich haben die Zahlen nicht so rosig ausgesehen. So habe es im August einen Besuchereinbruch gegeben. Grund sei das überaus heiße Wetter gewesen, das nicht gerade zu einem Schlossbesuch animierte. "Zielgruppengenaue" Veranstaltungen rund um die Schlösser auch in der Nebensaison hätten zur letztlich positiven Bilanz beigetragen. So hätten die Open-Air-Konzerte und die Schlossweihnacht im Ehrenhof ihren Anteil an der positiven Jahresbilanz, denn auch die Besucher dieser Veranstaltungen fließen in die Statistik ein, so Hörrmann. Kulturtouristische Ausrichtung mit Bildungsanspruch nennt er das. "Entscheidend ist für uns, dass diese Veranstaltungen alle aufs Schloss hinführen", sagt er. Natürlich wünsche man sich eine Zielgruppe mit Begeisterung und Interesse an den Schlössern, die Veranstaltungen drumherum sollen dafür eine Basis mit Potenzial bilden. Sprich: Wer bei einem Open-Air im Ehrenhof von der prachtvollen Kulisse beeindruckt war, den zieht es möglicherweise auch in die Schlossräume. Dort werden dienstags bis sonntags stündlich Führungen angeboten. In der aufwendig restaurierten Schlosskirche finden im Winter täglich zwei, sonst drei Führungen statt. Sonntags stehen zudem Sonderführungen zu wechselnden Themen auf dem Programm, die sich mal vertiefend mit einem historischen oder kulturgeschichtlichen Thema befassen, mal zudem unterhaltenden Charakter haben. Auch spezielle Familien- und Kinderführungen werden angeboten. Dasselbe gilt für Schloss Favorite, das über die Wintermonate geschlossen ist und am 15. März wieder seine Pforten für Besucher öffnet.

Auch ihre Sonderausstellungen nennen die Schlösser und Gärten in einer Pressemitteilung zur Besucherbilanz als Erfolgsfaktoren: Im heißen und langen Sommer 2018 hielt die Ausstellung über die Eremitage von Schloss Favorite und die Kulturgeschichte solcher Rückzugsorte die öffentliche Aufmerksamkeit auf hohem Niveau. Im Residenzschloss öffnete noch im Spätherbst eine Ausstellung über die Geschichte der Rastatter Schlösser nach der Zeit der Markgrafen, begleitet von vielen Führungen und Vorträgen: "1818/1918. Die Großherzöge von Baden in den Schlössern Rastatt und Favorite" ist noch bis Sonntag, 10. Februar, zu sehen. Eine Führung mit der Kuratorin rundet die Schau am letzten Ausstellungstag um 11 Uhr ab. Anmeldung unter (0 62 21) 6 58 88 15.

Freier Eintritt





für Liebespaare



Übrigens: Der Valentinstag wird in Schloss Rastatt wieder begangen: Vom 11. bis zum 17. Februar, rund um den traditionellen Termin am 14., gibt es freien Eintritt für Liebespaare. Die gültige romantische Währung in dieser Woche ist dann ein Kuss an der Schlosskasse.

www.schloss-rastatt.de