Mitten ins Herz

Esslingen

Hochzeitsgesellschaft blockiert A8 Esslingen (lsw) - Eine Hochzeitsgesellschaft hat auf der Autobahn 8 bei Esslingen über drei Fahrstreifen den Verkehr blockiert. Mehrere Fahrzeuge bremsten hupend und mit angeschalteten Warnblinkern mitten auf der Autobahn und hielten kurzzeitig an (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Sportstadt im Wandel Rastatt (ema) - Rastatt steckt mitten im Wandel als Sportstadt. Diesen Schluss lassen Ergebnisse einer Umfrage zu, die das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung Stuttgart (IKPS) im Auftrag der Stadt in Bevölkerung, Schulen und Vereinen gemacht hat (Foto: ema).

Karlsruhe

Szenen, die sich einbrennen Karlsruhe (for) - Dass Kriegserlebnisse Spuren hinterlassen können, weiß Sasmita Rosari genau. Die Indonesierin promoviert an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und forscht zu traumatisierten Flüchtlingskindern, die Gewalt und schwere Verluste erfahren mussten. Foto: PH Karlsruhe