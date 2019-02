Restaurant nicht mehr erwünscht

Nachdem das "Che'nou" Ende vergangenen Jahres geschlossen hatte, weil der Pachtvertrag ausgelaufen war, steht jetzt fest: In dem denkmalgeschütz ten Gebäude neben dem Landratsamt wird es kein Restaurant mehr geben. Hotel-Gesellschafterin Brigitte Kunz sagte dem BT, dass zwei Betreiber in einem Haus "immer ein bisschen schwierig" seien, weshalb man sich künftig am Schlossplatz auf die Beherbergung konzentrieren werde. Die bisherige Fläche des Restaurants in dem ehemaligen Kindergarten des französischen Militärs soll voraussichtlich für Hotelzwecke genutzt werden; mit den Arbeiten wolle man in diesem Jahr noch beginnen. Derweil wird "Che'nou"-Betreiber Jean-Pierre Nolte, der das Restaurant im Jahr 2008 mit seinem damaligen Kompagnon Mario Matosin übernahm, als Chefkoch ins Restaurant Da Franco im Dörfel wechseln.

Der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Rastatt, Frank Hildenbrand, bedauert zwar den gastronomischen Rückzug auf dem Kulturplatz, sieht aber die Große Kreisstadt nach wie vor gut versorgt. Zumindest tagsüber habe man "eine große Auswahl" an Gaststätten; das "Nachtleben ist etwas ruhiger". Und: "Die große Spitze fehlt", bekennt Hildenbrand. Versuche mit gehobener Gastronomie habe es zwar gegeben, etwa im Hotel "Schwert", aber auf Dauer durchsetzen konnte sich ein solches Angebot nicht.

Wer auf diesem Niveau Erfolg haben wolle, brauche ein bis zwei Jahre Anlaufzeit, meint Hildenbrand. "Schwierig wird es, wenn man vom ersten Tag an mit den Einnahmen für die finanziellen Investitionen rechnen muss."

Nach Einschätzung des Dehoga-Funktionärs steigen zwar in vielen Häusern die Umsätze, aber unterm Strich bleibe weniger Ertrag. Manche Betriebe legen sich mit dem Catering ein zweites Standbein zu. Andere setzen mit der Marke "Schmeck den Süden" auf eine Regionalisierung der Speisekarte; doch gerade in Rastatt ist dieses Label nicht mehr zu finden, nachdem zuletzt noch zwei Gastronomen auf dieses Prädikat gesetzt hatten (siehe "Zum Thema").

Zu schaffen mache den Gastronomen nach wie vor der gesellschaftliche Wandel und die wachsende Mobilität, sagt Hildenbrand. Zu kämpfen haben die Lokale obendrein mit dem Mangel an Nachwuchs. Da müssten sich die Kollegen im Raum Rastatt aber auch an die eigene Nase fassen, meint der Niederbühler Gastronom. Er kenne gerade mal zwei Betriebe, in denen Köche ausgebildet werden. Diese Ausbildungsmisere könne man auch dann nicht beheben, wenn der Dehoga die Werbetrommel rührt und zum Beispiel wie in der Vergangenheit das Gastro-Mobil des Verbands an die Rastatter Realschule holt.