Junge Leute bringen ihre Ideen ein Au am Rhein (HH) - Zum Jugendforum, bei dem die jüngste Generation des Ortes ihre Wünsche ans Gemeinwesen sammeln sollte, erschienen am Freitag 15 Teilnehmer im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Das waren weniger, als sich Bürgermeisterin Veronika Laukart und die Mitinitiatoren des Projekts "Quartier 2020" erhofft hatten, in dem auch die Zukunftsvorstellungen der Jugend zur Wirkung kommen sollen. Ein Misserfolg war es trotz geringer Beteiligung aber nicht.



Im Rahmen der Veranstaltung wurden reichlich Ideen und Vorschläge notiert und die nächsten Schritte vereinbart, so zum Beispiel, dass voraussichtlich im April ein zweites Jugendforum stattfinden soll. Schon im März könnte es zu einem Auftritt von Jugendlichen im Gemeinderat kommen. Wie Laukart mitteilte, habe sich eine Gruppe gefunden, die dem Kommunalparlament Vorschläge zu einem Jugendtreff machen wolle, dem größten Anliegen überhaupt. Das im Vereinshaus abgehaltene Jugendforum ähnelte der vor genau einem Jahr durchgeführten Bürgerwerkstatt der "Generation 65 plus". Auch diese Veranstaltung wies nur rund 15 Besucher auf, führte dennoch wie bei der Jugend zu ergiebigen Anregungen. Ein großer Gewinn für das Forum war die Betreuung durch Fachkräfte der Landeszentrale für politische Bildung. Leiterin der jungen fünfköpfigen Truppe war Christiane Franz, Fachreferentin für den Bereich "Jugend und Politik". Sie und ihre Mitarbeiter gaben dem Nachmittag Struktur und halfen, aus den Wunschlisten Schwerpunkte herauszuschälen. Begleitet wurde das Ideenschmieden auch von Gemeinderätin Michaela Kern, die im Projektkreis "Quartier 2020" das Jugendressort übernommen hat. Zudem konnten die Landtagsabgeordneten Sylvia Felder (CDU), Thomas Hentschel (Grüne) und Jonas Weber (SPD) begrüßt werden. Mit etlichen praktischen Alltagserlebnissen angereichert, wurden ihnen Probleme des öffentlichen Personennahverkehrs vorgetragen, auch wenn die Wahlkreisvertreter teilweise andere Ebenen für zuständig erklärten. Die Anbindung der Gemeinde wurde als dürftig kritisiert, über Ausfall und Unzuverlässigkeiten von Schulbussen berichtet und beklagt, dass es unmöglich sei, Monatskarten für die Strecke Au am Rhein - Durmersheim zu erhalten. Mobilität war schon bei der Jugendumfrage 2018 ein großes Thema. Darüber hinaus habe man "einiges herausgefunden, an das wir nicht dachten", erinnerte Laukart an die Ergebnisse der Erhebung. Mit dem Jugendforum sollten diese fortgeschrieben und die Realisierung einzelner Vorschläge angebahnt werden. In regem Gedankenaustausch wurde der Katalog der Anregungen erweitert. Genannt wurden: öffentlicher Bücherschrank, Sprayer-Wand, mehr Ferienspaßangebote, besseres Handy-Netz. Zur Kommunikation untereinander und nach außen sollten eine Whats-App-Gruppe, Insta-gram- und Snapchatseiten, vielleicht auch ein Jugendgemeindeblatt geschaffen werden. Es wurde gewünscht, das Jugendforum öfter zu wiederholen. Ein Jugendgemeinderat sei überlegenswert. Unter dem Stichwort "Freizeitaktivitäten" wurden Vorschläge wie Kinoabende, Unternehmungen wie Ski- und Snowboardfahren, Schlittschuhlaufen oder ein Ausflug in den Europa-Park aufgeschrieben. Mit Blick auf den Sommer wurde eine Säuberung des Baggersees und ein Badeverbot für Hunde gefordert. Die Gedankenspiele für einen Treffpunkt reichten diesmal von "Kiosk" bis zu "Jugendhaus wie in Durmersheim. Auf alle Fälle sollte es ein "Raum mit modernen Medien" mit Sofa, Spielen und Snacks sein, "sehr wichtig" sei W-Lan.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Neue Sprecher werden gewählt Baden-Baden (red) - Unter dem Slogan "Du bist dran! Deine Meinung ist uns wichtig!" wirbt das Jugendforum für die zwölfte Baden-Badener Jugendkonferenz am heutigen Freitag um 9 Uhr in der Alten Turnhalle des städtischen Kinder- und Jugendbüros (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Unter dem Slogan "Du bist dran! Deine Meinung ist uns wichtig!" wirbt das Jugendforum für die zwölfte Baden-Badener Jugendkonferenz am heutigen Freitag um 9 Uhr in der Alten Turnhalle des städtischen Kinder- und Jugendbüros (Foto: Stadt). » - Mehr