Frühzeitig mit Ballspielen vertraut machen

Unnötiger Rückschlag Hügelsheim (red) - Am Samstagabend verloren die Baden Rhinos vor ausverkauftem Haus vollkommen unnötig das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den SC Bietigheim-Bissingen mit 6:9 (2:1/2:5/2:3) und verpassten damit die Übernahme der Tabellenführung (Foto: av).

Sorgen wegen Minus in der Kasse Bietigheim (ser) - Der Bietigheimer Gemeinderat hat den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. Sorgen bereitete den Ratsmitgliedern ein Minus in Höhe von 1,2 Millionen Euro in der Kasse. An Investitionen hat sich die Gemeinde viel vorgenommen (Foto: ser), 6,5 Millionen Euro sind eingeplant.