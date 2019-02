Landkreis will verstärkt blitzen

Baden-Baden

DRK: Blutplasma freigegeben Baden-Baden (vn) - Blutplasma von Spendern aus Mittelbaden ist wieder "vollumfänglich freigegeben". Darüber informierte der DRK-Blutspendedienst. Die Spenden waren im März 2017 vorsorglich gesperrt worden, weil zunächst die Belastung mit PFC geklärt werden sollte (Foto: dpa). » Weitersagen (vn) - Blutplasma von Spendern aus Mittelbaden ist wieder "vollumfänglich freigegeben". Darüber informierte der DRK-Blutspendedienst. Die Spenden waren im März 2017 vorsorglich gesperrt worden, weil zunächst die Belastung mit PFC geklärt werden sollte (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Infosystem in Feinabstimmung Rastatt (dm) - Mit Zeitverzug geht das digitale grenzübergreifende Verkehrsinformationssystem an den drei Rheinfähren Seltz-Plittersdorf, Greffern-Drusenheim und Rhinau-Kappel (Ortenaukreis) an den Start. Die Anlagen sind installiert und derzeit in der Feinabstimmung (Foto: ema). » Weitersagen (dm) - Mit Zeitverzug geht das digitale grenzübergreifende Verkehrsinformationssystem an den drei Rheinfähren Seltz-Plittersdorf, Greffern-Drusenheim und Rhinau-Kappel (Ortenaukreis) an den Start. Die Anlagen sind installiert und derzeit in der Feinabstimmung (Foto: ema). » - Mehr

Gaggenau

Industrie 4.0 zum Anfassen Gaggenau (hap) - Die Carl-Benz-Schule (CBS) in Gaggenau informierte am Samstag bei einem Tag der offenen Tür über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten für eine berufliche Zukunft in den Bereichen Maschinentechnik, KFZ-Technik und Elektromobilität (Foto: Hegmann). » Weitersagen (hap) - Die Carl-Benz-Schule (CBS) in Gaggenau informierte am Samstag bei einem Tag der offenen Tür über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten für eine berufliche Zukunft in den Bereichen Maschinentechnik, KFZ-Technik und Elektromobilität (Foto: Hegmann). » - Mehr

Forbach

Wasser und Finanzplanung Forbach (mm) - Die Wasserversorgung wird auch für die nächsten Jahre die Gemeinde beschäftigen. Das neue Wasserwerk Schwarzenbach soll demnächst in den Probebetrieb gehen. Die Verschuldung der Gemeinde wird mittelfristig bis 2022 weiter ansteigen (Foto: Haller-Reif). » Weitersagen (mm) - Die Wasserversorgung wird auch für die nächsten Jahre die Gemeinde beschäftigen. Das neue Wasserwerk Schwarzenbach soll demnächst in den Probebetrieb gehen. Die Verschuldung der Gemeinde wird mittelfristig bis 2022 weiter ansteigen (Foto: Haller-Reif). » - Mehr