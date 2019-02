SPD sagt nein zum Rastatter Haushaltsplan

Das Planwerk soll am 18. Februar vom Gemeinderat verabschiedet werden. Der Ausschuss empfiehlt dies mit den Stimmen von CDU, FW, Grünen und FuR (12:4). Erich Wölfle (FDP) enthielt sich.

Zuvor war die SPD mit dem Ansinnen durchgefallen, die Zahl der 39 von der Verwaltung beantragten Stellenneuschaffungen zu reduzieren. Auf sechs Stellen wollten die Sozialdemokraten in diesem Jahr zunächst verzichten: in den Bereichen Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentenmanagement, auf die neu zu schaffende Teamleitung im kommunalen Ordnungsdienst, eine von zwei Stellen in der EDV-Hotline, eine von zwei Elektrofachkräften für Hoch- und Tiefbau und eine von drei Springerstellen. Der Bürger würde dies erst einmal nicht merken, so die SPD-Argumentation. Stattdessen beantragte sie, jeweils eine Stelle für Vereinsservice und das Bündnis für Wohnen zu schaffen. In den beiden Fällen zogen zwar die Grünen mit, die Mehrheit indes folgte der Argumentation der Verwaltung, dass man hier zunächst auf die Fertigstellung der entsprechenden Konzepte warten solle, ehe man Stellen schaffe. Die von ihr eingebrachten gingen hingegen mehrheitlich durch. Jede davon sei notwendig, begründeten OB Hans Jürgen Pütsch, die Beigeordneten Arne Pfirrmann und Raphael Knoth sowie Fachbereichsleiter im Einzelnen. Der Sichtweise schlossen sich die Fraktionsvertreter mit Ausnahme der SPD an. Eine moderne bürgernahe Verwaltung müsse auch personell gut ausgestattet sein (Brigitta Lenhard, CDU), man vertraue den Angaben der Verwaltung (Herbert Köllner, FW), könne Stellen aufgrund der hohen Fluktuation auch wieder abbauen, wenn man sie nicht mehr brauche (Roland Walter, Grüne) und erwarte eine funktionierende Verwaltung (Simone Walker, FuR). Erich Wölfle (FDP) vermisste indes das Thema Arbeitszeiterfassung und ein Organigramm.

Auch die CDU war eingangs der Sitzung mit Anträgen abgeblitzt. In den kommenden Jahren jeweils 10 000 Euro einzustellen, um Vereinen, die sich nicht in den Förderrichtlinien wiederfinden, in Sonderfällen helfen zu können, wie Brigitta Lenhard vorschlug, stieß bei der Mehrheit auf Ablehnung. Auch ohne das, so der Tenor, habe man bisher in einzelnen Härtefällen stets Regelungen gefunden und Geld bereitstellen können, wenn ein Verein in einer Notlage an die Stadt herantrat. OB Pütsch warnte davor, ein "Einfallstor" zu öffnen.

Der Antrag, 80 000 Euro bereitzustellen, um das Pflaster der Innenstadt von Kaugummiresten zu befreien, wurde wiederum mit einem Hinweis auf ein Reinigungskonzept abgelehnt, das in Bearbeitung sei und dem man nicht vorgreifen wolle. Ihren Antrag, einen zentralen Spielplatz für alle Altersgruppen in der Innenstadt zu schaffen, zog die CDU wieder zurück, nachdem ihn OB Pütsch zumindest in dieser Sitzung nicht zur Abstimmung stellen wollte, weil er als reiner Sachantrag über die reine Etatberatung hinausgehe. Gleichwohl: Für den Spielplatz bei der Pagodenburg etwa hat die Stadt 650 000 Euro eingestellt - in "völliger Neukonzeption" als ein "Highlight" für die Innenstadt, wie Raphael Knoth sagte. Im Herbst will die Stadt ihr neues Spiel- und Bolzplatzkonzept vorstellen.

Einzig der Antrag der Grünen, 50 000 Euro für den Klimaschutz im Etat 2019 zu verankern, wurde mit zwölf zu sechs Stimmen angenommen.