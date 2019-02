Neuer Pfarrer für die Hardt

Es war keine einfache Suche, wie aus der Gemeinde zu erfahren ist. Zweimal war die Pfarrstelle ausgeschrieben, ohne dass Bewerbungen eingegangen waren. Im Dezember dann stellte sich der 45-jährige Pfarrer Dirk Hasselbeck vor, der derzeit noch Seelsorger in Oberbaldingen ist, einem Ortsteil von Bad Dürrheim (Kirchenbezirk Villingen).

Laut Berichten der Lokalpresse ist der verheiratete Vater von Zwillingen in Würm bei Pforzheim geboren. Er studierte an der kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld, lebte ein Jahr in Tansania, engagierte sich im Bund "Entschieden für Christus" (EC) und war dreieinhalb Jahre in der Studentenmission für Deutschland (SMD) tätig, wo er auch seine Frau Ulrike kennenlernte.

An der evangelischen Fakultät Heidelberg legte er sein erstes theologisches Staatsexamen ab. Sein Vikariat absolvierte er in Singen sowie in Oberbaldingen, wo er 2011 zum Pfarrer ordiniert wurde.

Im September wird dann eine über einjährige Vakanz in der Kirchengemeinde auf der Hardt enden, zu der auch die Protestanten von Au am Rhein und Elchesheim-Illingen zählen. Die Amtsgeschäfte führt derzeit in Vertretung noch Pfarrer Ulrich Zimmermann von der evangelischen Thomasgemeinde Rastatt.

16 Jahre lang hatte Walter Becker die Kirchengemeinde mit ihren rund 1 300 Angehörigen betreut. Die neue Pfarrfamilie soll in eine Doppelhaushälfte in Würmersheim ziehen, die die Gemeinde nach einer Neuordnung ihrer Immobilien gekauft hatte (wir berichteten).