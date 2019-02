Gemeinderat beklagt erneut "kalte Enteignung"











Die Karlsruher Behörde ließ mit Schreiben vom 17. Dezember 2018 wissen, dass die entsprechende Verordnung auf Landesebene "bereits ausgefertigt" und "im Gesetzblatt Baden-Württemberg verkündet" werde. Der neunseitige Brief wurde dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung von Bürgermeisterin Veronika Laukart zur Kenntnis gegeben. Die Empörung im Ratsgremium war groß. Man zeigte sich fest entschlossen, gegen den Bescheid vorzugehen.

Es geht um die genaue Abgrenzung der seit 2007 unter dem Gebietsbegriff "Rheinniederung Wintersdorf- Karlsruhe" ausgewiesenen Flora-Fauna-Habitate (FFH). Die Grenzfestlegungen führten in manchen Fällen zu Flächenerweiterungen.

Eng mit der Angelegenheit verknüpft sind die ebenfalls umstrittenen Managementpläne für die Schutzgebiete. Gegen die geplante Verordnung regte sich neben Au am Rhein auch in Steinmauern, Elchesheim-Illingen und Durmersheim Widerstand. In diesen Gemeinden wurden wachsende Einschränkungen, Nutzungsverbote und finanzielle Einbußen beklagt. Der Vorwurf der "kalten Enteignung" machte die Runde.

Laut RP handelt es sich bei der Verordnung "um die erste nationalstaatlich rechtsverbindliche Ausweisung" der an die EU-Kommission gemeldeten FFH-Gebiete. Den Vorwurf eines "enteignungsgleichen Eingriffs" weist die Karlsruher Behörde zurück. Die Einschränkung der Nutzbarkeit von Grundstücken stelle keine Enteignung dar. Die "objektive Rechtslage" würde durch die Verordnung gar nicht verändert. Es gehe nur um "unionsrechtlich geforderte" Rechtssicherheit. Den Gemeinden würden keine neuen Aufgaben auferlegt, von einem finanziellen Ausgleich werde daher "abgesehen".

Eine andere Sorge in Au am Rhein galt der Schnakenbekämpfung. Diese werde sich "weiterhin" an der "bestehenden Rechtslage "... messen lassen müssen", beschied das RP. Abschließend wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass all ihre Eingaben "in den Abwägungsprozess eingeflossen" seien. Man habe aber "eine Reihe von Anregungen und Bedenken" aus rechtlichen Gründen "nicht berücksichtigen können". Das Anhörungsverfahren zur Verordnung werde "nun abgeschlossen".

Die Behörde lege das Eigentumsrecht "sehr seltsam" aus, hielt Walter Hettel (FWG) den Vorwurf "schleichender Enteignung" aufrecht. Im Besonderen erzürnte ihn, dass der Gemeinde eine Fläche am Ortsrand in der Waldstraße entzogen werde, die man als Option für eine Bebauung sichern wollte. Auf den Grundstücken standen früher Wohnbaracken. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, gab es im Zuge der Flüchtlingskrise Überlegungen, das Gelände für Sozialwohnungsbau in Reserve zu halten. Im Gegensatz zur Behörde sah Hettel das Grundgesetz missachtet, denn in Paragraf 14 heiße es, der Gebrauch von Eigentum solle "auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen".

Jürgen Reichert (CDU) fühlte sich vom RP auf "arrogante Art" abgefertigt. Man bekomme nur Gerichtsurteile und EU-Vorgaben vorgehalten. Die Gemeinde sei für ihre Mitwirkung nicht gewürdigt, sondern "abgeputzt" worden. Reichert plädierte dafür, sich zu wehren. Hettel hielt ein Normenkon-trollverfahren für denkbar. Die Bürgermeisterin teilte mit, dass sie das weitere Vorgehen mit Amtskollegen besprechen werde. Schon bei den Beratungen im Vorjahr hatten auch andere Kommunen erwogen, den Rechtsweg zu beschreiten.