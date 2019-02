Jetzt hängt′s an der Tourist-Info

Seit über einem Jahr steht das ehemalige Café Imperial leer. Die SSG wollen es künftig als Multifunktionsraum nutzen - für Besprechungen, Museumspädagogik, kurzfristige Vermietungen und Nutzung bei Großveranstaltungen. Dass bislang nichts passiert ist, begründete SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann zuletzt damit, dass die Kollegen von Vermögen und Bau das Projekt wegen Überlastung und der Auslastung von Handwerkern noch nicht hätten angehen können (wir berichteten).

BT-Recherchen haben indes ergeben, dass der Hund woanders begraben liegt. Denn eine Planung der staatlichen Immobilienverwalter liegt noch gar nicht vor, weil das Projekt im Zusammenhang steht mit Wünschen der Stadtverwaltung, die benachbarte Tourist-Info neu gestalten zu lassen. Demnach erachten die Architekten eine Überplanung erst dann für sinnvoll, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen.

Zwar hat die Stadtverwaltung als Mieterin im Juni 2018 gegenüber dem Land ihren Katalog an Forderungen übermittelt, wie Rathaus-Pressesprecherin Heike Dießelberg dem BT sagte. Diese Wünsche seien auch Gegenstand eines Vor-Ort-Termins im vergangenen September gewesen. Damals habe man sich aber darauf verständigt, dass die Stadt ihre Anforderungen in einen Plan umsetzt. Doch der liegt bis heute nicht vor, wie Dießelberg einräumt. Die städtische Hochbauabteilung sei dran; in den nächsten Wochen soll das Werk an die SSG übermittelt werden.

Die Wunschliste für die Tourist-Info ist nicht zu knapp: Neuer Tresen, barrierefreier Zugang mit behindertengerechter Tür, Sitzgruppe, ein abgetrennter Rückzugsraum für die Mitarbeiterinnen ("Back Office") und ein WC. Gerade die Toilettenfrage wird häufig an die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info gestellt. Derzeit werden die Gäste an die Museen im Schloss oder an die Gaststätten verwiesen, die an der Aktion "Nette Toilette" teilnehmen.

Den Standort selbst am Schloss-Aufgang hält die Stadtverwaltung nach wie vor für geeignet, auch wenn man bedauert habe, dass die Schlosskasse nach oben ins Wehrgeschichtliche Museum verlagert wurde, so Dießelberg. Gleichwohl mache man sich Gedanken über einen Alternativstandort für die Tourist-Info, falls man sich mit dem Land nicht einigen könne.