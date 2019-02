Theater, Perkussion und Bildende Kunst

(rw) - An der Karlschule Rastatt tut sich erneut etwas im Bereich des Projekts "Kunst in der Schule" (KidS). Diesmal steht das Thema "Familie" im Mittelpunkt, das von 65 Schülerinnen und Schülern einmal wöchentlich in zwei Unterrichtsstunden behandelt wird. Angeleitet werden sie von Natalia Haagen (Theater), Anne-Bärbel Ottenschläger (Bildende Kunst) und Notker Dreher (Perkussion).

Jetzt wurde in der Aula der Karlschule eine erste Zwischenbilanz gezogen. Mit spürbarer Begeisterung stellten die drei KidS-Gruppen erste Bausteine vor, die sich am 18. und 22. Juli in der großen Aufführung "Familie" finden werden. Für die stimmungsvolle Einführung sorgte Irmgard Stamm vom Förderverein im Beisein der Vorsitzenden Sylvia Weimer-Hartmann. Besprochen wurde ein über 100 Jahre altes Familienbild, auf dem drei Generationen abgebildet waren. Stamm regte die Schüler an, von ihren Urgroßeltern zu berichten.

Dann führte die Theaterklasse eine von mehreren Szenen auf, in welcher der Enkel mit einer schlechten Schulnote Zuflucht beim Opa suchte. Die Perkussiongruppe begleitete das Ganze mit einem Rhythmuschor. Amüsant anschließend die Vorstellung von Wohnungen in der Schuhschachtel. Zu den später zu einem Haus zusammengestellten Zimmern, wie einem Frisiersalon, einem Klassenzimmer, einer Gärtnerei, einem Musikzimmer und auch einer Wohnung des Hausmeisters, hatten sich die Schüler passende Geschichten ausgedacht.

Die internationale Komponente bei der KidS-Präsentation steuerten zwei Solisten bei, die auf Arabisch und Spanisch mit deutscher Text-Einführung zum Thema Familie vorsangen. Der Höhepunkt des Einblicks in die KidS-Arbeit war eine "Kasa". Dabei entführten Schüler mit einem Tanz zu einem afrikanischen Familienfest. Begleitet wurden sie rhythmisch von Trommlern und Perkussionisten. Schon jetzt steht fest, wie auch Notker Dreher betont: Der Horizont der Akteure und dann beim jungen Publikum wird erweitert.