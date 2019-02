Dumpfe Schläge künden vom Baubeginn

(gero) - Die Zeichen bei Schaeffler in Bühl stehen auf Expansion. Momentan wird im Baumamt der Bauantrag für einen fünfgeschossigen Neubau in den Bußmatten bearbeitet, in dem die Entwicklungsabteilung und das Headquarter Automotive untergebracht werden (Foto: Fuß). » - Mehr

(uj) - Der katholische Kindergarten Sankt Antonius in der Ottenauer Brahmsstraße wird um drei Gruppen erweitert. Die Kosten für Umbau und Neueinteilung von Räumen belaufen sich auf etwa 2,88 Millionen Euro, von denen die Stadt 84 Prozent übernimmt (Foto: uj). » - Mehr

(nie) - Mit dem ersten Spatenstich kann es losgehen: Im Rotenbachtal entsteht eine neue Sporthalle des Pädagogiums. In diesem Zuge wird auch das dortige Bestandsgebä ude umgebaut und modernisiert. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro (Foto: Ernst). » - Mehr

(ar) - Nicht nur Anwohner werden bis Jahresende unter der Vollsperrung eines Teilbereichs der Karlsruher Straße in Haueneberstein (Foto: ar) zu leiden haben. Ende März beginnen die Sanierungsarbeiten, teilten die Fachbehörden bei einer Bürgerinformationsveranstaltung mit. » - Mehr

Muggensturm