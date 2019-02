Freundschaft seit vier Jahrzehnten gepflegt

Baden-Baden

Baden-Baden

Die legendären drei Worte Baden-Baden (co) - Manchmal kann ein Satz das Leben verändern. Das zeigt die Komödie "Nur drei Worte" von Joanna Murray-Smith. In einer Inszenierung von Otto Kukla feiert das Stück am 15. Februar als deutsche Erstaufführung am Theater Baden-Baden Premiere (Foto: Hecker-Stock).

Herten

Herten

Rudi Aussauer gestorben Herten (dpa) - Rudi Aussauer (dpa-Foto) ist tot. "Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich", hatte der frühere Manager des Traditionsvereins einmal gesagt. Er gehörte zu den besonderen Persönlichkeiten des Fußalls - und litt an Alzheimer. Auch damit ging er offensiv um.

Berlin

Berlin

Ursula Karusseit gestorben Berlin (dpa) - Millionen Fernsehzuschauer kennen sie noch aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Darin spielte Ursula Karusseit Charlotte Gauss, Chefin der "Sachsenklinik"-Cafeteria. Am Freitag ist die Schauspielerin im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben (Foto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden

Turgenjew und Pauline Viardot Baden-Baden (red) - Noch bis 3. März zeigt das Stadtmuseum seine Turgenjew-Ausstellung zum 200. Geburtstag des Dichters, der einige Jahre hier lebte. Wer mehr über seine Liebe zu der berühmten Sängerin Pauline Viardot erfahren will, der wird jetzt in einem neuen Buch fündig (Foto: Viering).