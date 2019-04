Rendezvous der Pamina-Künstler

Teilgenommen haben in diesem Jahr die Künstler Eva Balogh aus Karlsruhe, Brigitte Forcher aus Ötigheim, Christiane Kennel aus Schweighouse, Renate Kiffmeier aus Bietigheim, Margit Kugele aus Pfinztal, Wolfgang Lemke aus Ötigheim, Maria Lisinenkova aus Leopoldshafen, Gilbert Pautler aus Seltz, Sandra Reutenauer aus Schweighouse und Christine Wolff aus Hunspach.

Zu sehen waren moderne, gegenständliche und abstrakte Ölgemälde, Aquarellmalereien, Grafiken und Skulpturen aus den Materialien Holz und Stein. Die Besucher konnten den Künstlern beim Arbeiten an aktuellen Werken zuschauen und Fragen zur Arbeitsweise, Technik, Farben oder dem künstlerischen Werdegang stellen. So entstand beispielsweise unter den Blicken neugieriger Kinder eine neue Steinfigur von Renate Kiffmeier, die in Bietigheim wohnt. Die in Russland aufgewachsene Künstlerin hatte bereits jahrelang in Öl gemalt, als sie den Speckstein als faszinierendes Material entdeckte. Es entstanden viele in ihrer Form vereinfachte, aber doch gegenständlich gearbeitete Skulpturen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt, egal mit welchem Material, in der Darstellung von Menschen. Am Eingangsbereich begegnete man den farbenfrohen Ölgemälden von Christiane Kennel. In ihren Bildern gibt sie die im Alltag gesammelten Eindrücke wieder. Dabei erfasst sie die Stimmung, den Ort, eine Haltung oder auch die Mischung von Gefühl und Geheimnis.

Der Malerin Maria Lisinenkova durfte man dabei zuschauen, wie sie mit leichter Hand ein junges Mädchen zunächst skizzenhaft porträtierte. Danach verwandelten zarte Aquarelltöne die Skizze zu einem ausdrucksstarken Porträt, das das Gesicht des Mädchens nicht einfach nur abbildete, sondern mit künstlerischen Mitteln deren Wesen erfasste und interpretierte.

Das Bühnenprogramm eröffnete zur Mittagszeit Lokalmatador Karl Rittler mit seinen "Bietjer Mundartgeschichten". Im Verlauf des Nachmittags brachte die Musikgruppe "Coulored Coeurs" aus Karlsruhe Schwung in die Ausstellung. Der Tanzraum Rastatt präsentierte moderne Tänze auf der kleinen Bühne. Ein Flamenco-Tanz der Gruppe "Las Flores Flamencas" sowie ein Auftritt der Gesangsgruppe "Next Generation" komplettierte das Rahmenprogramm.

Das deutsch-französische Künstlertreffen geht auf die Initiative von Theodor und Renate Kiffmeier zurück - zwei echte "Pamina-Bewohner", die viele Jahre in der Südpfalz, danach in Roppenheim und seit einiger Zeit im badischen Durmersheim zuhause sind. Unterstützung erhielten sie im Jahr 2009 für ihre Idee von der politischen und der kirchlichen Gemeinde in Roppenheim.

Mit fünf Künstlern startete die Privatinitiative, doch bis heute haben mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.