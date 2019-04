Mehr Sicherheit durch Mittelinseln Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt wird nun doch nicht in der Baldenaustraße Verkehrsbremsen in Gestalt einer Querungshilfe einrichten, um Autos und Lastwagen auf der Umgehungsstraße zu drosseln und für mehr Sicherheit zu sorgen. Damit bleibt es bei zwei Querungshilfen (Mittelinseln) im Berliner Ring, um die Sicherheit zu erhöhen.



Was war die Aufregung unter Anwohnern im vergangenen Jahr groß: Als über Monate die Tunnelkreuzung saniert und ausgebaut wurde, wälzte sich deutlich mehr Verkehr auf der Ausweichstrecke über Berliner Ring und Baldenaustraße. Bei einigen Bürgern rumorte es vor allem wegen des Lärms durch Schwerlastverkehr. Eine Initiative forderte unter anderem ein Tempo-30-Limit, ein Durchfahrtsverbot für Brummis sowie Querungshilfen. Im Rathaus winkte man ab. Es fehle die gesetzliche Grundlage für derartige Anordnungen; außerdem könne man eine generelle Verkehrsbelastung nicht bestätigen. In dieser Einschätzung sieht sich die Verwaltung jetzt bestätigt. In der ersten Februarwoche wurden in der Baldenaustraße Verkehrszahlen erhoben und mit Daten aus dem März 2018 verglichen. Ergebnis: Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke ist von 6 059 Fahrzeugen auf 2 502 gesunken. Aus Sicht der Verwaltung bestehen somit keine Anhaltspunkte, Verkehrsbeschränkungen oder -verbote anzuordnen. Für die Baldenaustraße hatte man eigentlich zwischen Richard-Strauss-Straße und der 90-Grad-Kurve noch eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel geplant. Doch nach Auffassung des Fachbereichs Bauen und Verkehr ist die Fahrbahnbreite zu gering. Der daraufhin erwogenen Variante einer einseitigen Einengung der Straße, mit der die Querungsbreite reduziert werden sollte, erteilte jedoch das Polizeipräsidium Offenburg eine klare Absage. Grund: Radfahrer, die die Baldenaustraße befahren, und Fußgänger, die an dieser Stelle die Straße queren wollen, wären an der Engstelle in Konkurrenz zum motorisierten Verkehr gefährdet. Dagegen hat die Verwaltung mit zwei Querungshilfen in Form von Mittelinseln im Berliner Ring gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt war eine Querungshilfe in Höhe der Stettiner Straße errichtet worden - gerade mit Blick auf Radfahrer und Spaziergänger im Umfeld von Ötigheimer Wald und Tulla-Gymnasium. Eine weitere Querungshilfe entstand zwischen Ötigheimer Weg und der 90-Grad-Kurve (bei der Tennishalle) - eine Maßnahme, die sowohl im Gemeinderat als auch bei Bürgern auf Kritik stieß. Gerügt wurde, dass für Radfahrer zu wenig Platz sei und der Verkehr aus dem Ötigheimer Weg Richtung Berliner Ring zu stark behindert werde. Im Rathaus stellt man sich auf den Standpunkt, dass alles gesetzeskonform umgesetzt wurde.

