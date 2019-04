Mit viel Paprika gewürzte Noten Von Udo Barth



Au am Rhein - Die Besucher der voll besetzten Rheinauhalle in Au am Rhein erlebten ein "Heimspiel" besonderer Art. Die Familie Bohorquez machte ihrem Heimatort zu dessen 1 200-jährigen Bestehen ein klingendes Geschenk der Extraklasse.







Die Brüder Oscar und Claudio sind beide in der Gemeinde aufgewachsen und bespielen längst die Bühnen dieser Welt. Gemeinsam mit ihrer Mutter Ana Maria Campistrus formierten sie sich zu einem Trio. Ganz zeitgemäß legen die Streicher-Brüder keine Noten mehr auf, sondern nutzen Tablets als Gedankenstütze. Barbara Mauch führte als Moderatorin unterhaltsam durch den Abend, der neben feinster Kammermusik auch ein wenig Volksfestcharakter versprühte. Zum Entree serviert das Ensemble das "Zigeunertrio" von Joseph Haydn mit Substanz und Raffinesse. Das Stück ist durchaus hörenswert, die unbeschwerte Leichtigkeit der ersten beiden Sätze nimmt die "Familienbande" beim Wort beziehungsweise Ton. Zum wahren Erlebnis gerät das Presto-Finale des Haydn-Klaviertrios, was nicht nur auf das folkloristische Idiom, das "Zigeunerische", zurückzuführen ist. Die Brüder sind mit feurigem Temperament gesegnet, nehmen sich die Tempobezeichnung sehr zu Herzen und durchrasen das Presto in atemberaubender ICE-Geschwindigkeit. Campistrus legt vor, Oscar und Claudio streichen die virtuosen Passagen mit Verve in die Saiten, dass einem der Atem stockt. Das ist absolut packend und mitreißend, da trotz der rasanten Vortragsweise Transparenz und Klarheit der Gestaltung durchscheint. Muss frau 200 Jahre alt werden, um endlich die ihr gebührende Beachtung zu erlangen? "Es sind einige hübsche Stellen in dem Trio, und wie ich glaube, ist es auch in der Form ziemlich gelungen", meinte die Komponistin Clara Schumann selbst über ihr Klaviertrio op. 17, und untertreibt dabei noch. Campistrus und ihre Söhne halten ein überzeugendes Plädoyer für dieses 1848 uraufgeführte Werk. Man könnte bei jedem Satz ins Schwärmen geraten! In völliger Ausgewogenheit agieren die drei Stimmen, beide Streicher mit schwelgerischem Tonfall oder, wo vonnöten, zupackend. Im Scherzo stellt der Geiger Oscar Bohorquez das Thema mit dessen feinsten Verzierungen vor, bevor es das Violoncello in tänzerischem Charakter weiterspinnt. Die Melodie des Andante gehört zu den schönsten Gedankenblitzen der Romantik. Die dramatischen Steigerungen des Finales werden bemerkenswert herausgespielt, ebenso beeindruckt die Verarbeitung der polyphonen Kompositionstechnik. Dass Oscar und Claudio Bohorquez perfekt in Konvergenz agieren, was sich in einer sehr genauen Artikulation niederschlägt, zeigt sich in der "Passacaglia für Violine und Violoncello über ein Thema von Händel" des Norwegers Johan Halvorsen. Hier darf auch die Virtuosität reiche Früchte tragen neben den mannigfaltigsten Spielweisen wie Pizzicati oder Flageolett-Passagen. Eine weitere Bearbeitung steht mit den drei "Studien in kanonischer Form" aus op, 56 von Robert Schumann auf dem facettenreichen Programm. Die Vortragsbezeichnung "innig" findet in der Rheinauhalle ihre entsprechende Darstellung. Es ist auch ein Beweis dafür, dass die Klänge von Violine und Cello restlos miteinander verschmelzen können, ohne die eigene Individualität zu opfern. Nach dem tänzerischen Finalstück werden Oscar und Claudio von "ihren" Auern wie Popstars bejubelt. Aus den "Stücken im Volkston" op. 102 vom gleichen Komponisten erklingt das langsame zweite Stück, in dem der singend-kantable Tonfall des Barock-Cellos wunderbar mit der sensiblen Anschlagskultur am Flügel zur Einheit gereift. Eine Auswahl aus den Ungarischen Tänzen von Johannes Brahms beschließt den offiziellen Teil des Konzerts. Mal darf die Violine, ein anderes Mal das Cello mit Klavier brillieren und ungemein feurige, mit viel Paprika gewürzte Noten durch die Halle donnern lassen. Es handelt sich um nichts weniger als eine beeindruckende Darbietung dieser ewigen Bestseller der Konzertliteratur. Stehende Ovationen sorgen für "uruguayisch-ungarische" Zugaben. Mit Schumanns "Träumerei" aus den "Kinderszenen" schließt sich der heimatliche Kreis. Denn an ihre Kindheit in Au erinnern sich die beiden Saitenstars noch heute gerne.

