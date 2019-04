Mit zarter Stimme glasklare Brücken bauen

Hügelsheim - Ob leidenschaftlicher Tango, gefühlvolle Chansons oder flotte Salsa-Rhythmen: Die Sängerin Adina Romana fühlt sich überall zu Hause. Nicht nur musikalisch kann die 56-jährige Rumänin deshalb als Brückenbauerin in Europa gelten. Nun hat sie in Hügelsheim ein Musik-Label gegründet und möchte mit ihrer CD "C 'est moi!" die Zuhörer begeistern.





"Ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden", sagt Adina Romana, die eigentlich Adriana Hippert heißt, während des Gesprächs in den Räumen ihres Musik-Labels AR Records in Hügelsheim. "Das hört sich vielleicht überheblich an, aber ich kann mir das leisten. Einfach, weil ich alles selbst in die Hand nehme", erklärt sie ihre künstlerische Freiheit, die mit der Label-Gründung einherging.

Noch ist vieles zu tun in dem ehemaligen Büro ihres Lebensgefährten, das sie vergangenen Herbst bezogen hat. "Es ist nicht einfach, aber es spornt mich an", sagt Hippert. Das Singen, Textschreiben und Komponieren betreibt sie dabei als Hobby. Im Hauptberuf ist die quirlige Sängerin, die sich selbst nicht als Musikerin, sondern als "Musikschaffende" bezeichnet, als pädagogische Fachberaterin tätig. Auf den Autofahrten, die zu ihrem Beruf dazu gehören, kämen ihr oft die besten Ideen für ihre Lieder, sagt sie.

Nach Lebensstationen im Murgtal lebt sie inzwischen im Elsass - und singt auch auf Französisch. "In der deutschen Sprache fühle ich mich aber mehr zu Hause", stellt Hippert fest. Zehn von 16 Liedern auf ihrer CD sind deutschsprachig; die beiden rumänischen Titel habe sie zunächst auf Deutsch geschrieben und erst im Anschluss übersetzt, erklärt sie. Eine innere Zerrissenheit aufgrund der Vielsprachigkeit kenne sie nicht, vielmehr sei ihr der musikalische Austausch ein Anliegen. Deshalb singt sie in Deutschland gern ihre französischen Lieder, in Frankreich hingegen lieber auf Deutsch. "Ich will mich zu beiden Seiten bekennen", begründet sie.

In ihren Texten stehen die Gefühle im Mittelpunkt: Sei es der Tod des eigenen Vaters, das Abschiednehmen von den erwachsenen Kindern, der spontane Heiratsantrag oder ein banaler Ehestreit - Adina Romana erzählt mit ihren Liedern ganz persönliche Geschichten. So habe sie etwa ihr erstes und "aller-aller-allerliebstes" Lied "Meine genaue Uhrzeit" - das den Auszug ihrer Kinder thematisiert - lange Zeit nicht singen können, ohne dabei zu weinen. Mit zeitlicher Distanz hingegen sei es dann möglich gewesen - so ergehe ihr das bei allen eigenen Liedern. "Vor fünf oder zehn Jahren hätte ich sie noch nicht der Öffentlichkeit präsentieren können."

Auf dem jüngst erschienenen Album "C 'est moi!" befinden sich ihre "gesammelten Erfahrungen von 1996 bis jetzt". Erst ihre Lebenserfahrung habe die Produktion möglich gemacht. Das Vorurteil, wonach man mit 56 Jahren zu alt für eine CD-Aufnahme oder gar eine Label-Gründung sei, sucht sie zu entkräften: "Die Lieder auf meinem Album könnte eine 20-Jährige vielleicht singen, aber nicht nachvollziehen, weil sie noch gar nicht die Erfahrungen gemacht hat", ist sie sicher.

Trotz gefühlvoller Inhalte gibt es aber nicht nur Balladen auf dem Album zu hören - Tango-, Salsa- und Jive-Rhythmen umrahmen die persönlichen Texte. Kreativ hat zudem Vladimir Levendeev die einzelnen Titel arrangiert und die vielfältigen Instrumentierungen eingespielt. Die Leichtigkeit in der Stimme von Hippert beeindruckt: Zart und glasklar erklingt ihr Sopran.

"Kein Pfennig





tut mir weh"



"Ich denke, dass Gott mir das Talent nicht ohne Grund geschenkt hat. Ich erlebe ja, wie das Publikum reagiert", erklärt sie ihre Motivation, mit der Musik weiterzumachen. "Das Wichtigste ist mir, zu singen und mich mitzuteilen", erklärt sie ihre Leidenschaft.



Zwischen 12 000 und 15 000 Euro schätzt sie die Kosten für die Aufnahmen - allein 7 000 Euro haben die musikalische Begleitung und die Arrangements gekostet. Rund ein Jahr hat die Produktion gedauert: "Kein Pfennig davon tut mir weh. Das hat sich gelohnt", findet die Sängerin heute. Auftritte in Hannover, Kehl oder Sasbach stehen in den kommenden Monaten im Terminkalender. Es sei ein lang gehegter Traum gewesen, die selbst komponierten Lieder endlich auf eine CD zu pressen.

Das Label AR Records habe sie hingegen vor wenigen Monaten zur Selbstvermarktung gegründet. Zu diesem Kniff habe sie greifen müssen, weil sie als ältere Sängerin nur wenig Chancen auf dem bestehenden Musikmarkt habe, wie sie ausführt: "Die Macher in diesem Bereich meinen, dafür sei Frau zu alt. Aber dann nehme ich es eben selbst in die Hand." Damit sei das rollende R der gebürtigen Rumänin auch kein Problem mehr - in der Vergangenheit habe ihr Akzent Auftritte im Musicalbereich verhindert, erzählt sie.

Mit dem Musik-Label möchte Hippert nun auch anderen (Noch-)Hobbymusikern aus der Region eine Anlaufstelle und musikalische Heimat bieten - sofern ihr Kunstschaffen handgemacht sei. Eine erste Anfrage hat sie bereits. "Ich bin zuversichtlich", sagt sie mit einem gewinnenenden Lächeln auf den Lippen.

Doch ein bisschen Ärger bleibt - gerade über Menschen des gleichen Alters, die sie wegen ihrer Ambitionen kritisierten, sagt sie. Hippert wird auch diese Gefühle musikalisch verarbeiten: Zur Zeit schreibt sie an einem Lied, das davon handeln wird, wie alte Menschen anderen alten Menschen sagen, für was sie zu alt sind.