Von Seifenblasen und Schaufensterpuppen

Die rund 90-minütige Präsentation mit dem Titel "Die faszinierende Welt der Fotografie" hat Steinacker im Lauf des vergangenen Jahres aus etwa 500 Fotografien und mehr als 30 Musikstücken zusammengestellt, aufeinander abgestimmt, "zu einem Ganzen vereint", wie er sagt. Mit Tonbildschauen kennt sich der Vorsitzende des Rastatter Fotoclubs aus: Seit 1981 zeigt er immer wieder welche. Das Besondere an der diesjährigen sei jedoch, dass er nicht einen einzigen Inhalt, sondern sechs "grundverschiedene Themen" in kurzen Schauen vereine, erklärt Steinacker. "So zeige ich auch die Vielfalt der digitalen Fotografie."

Makro-Aufnahmen von Seifenblasen oder Pflanzen etwa vermittelten den Zuschauern "eine Sichtweise, die der Normalbetrachter gar nicht sieht". Aufnahmen von Schaufensterpuppen in Köln bezeichnet Steinacker hingegen wegen der reflektierenden Glasscheiben als "Porträtfotos unter erschwerten Bedingungen". Landschaftsaufnahmen aus dem Schwarzwald sind außerdem Inhalt von zwei weiteren Kurzschauen. Dazu ist Steinacker auf Motivsuche gegangen, "wenn andere heimfahren" - also ganz früh morgens oder in der Abenddämmerung. Dokumentarisch wird es schließlich bei der Präsentation des eigenen Gartens. Hier seien zwei Leidenschaften zusammengekommen, meint Steinacker.

40 Minuten unterwegs auf großer Tour



Auf 650 Quadratmetern haben er und seine Frau in den vergangenen Jahren ein Eldorado für Liebhaber exotischer Pflanzen geschaffen: Yuccas aus dem mexikanischen Hochland sind in dem Ottersdorfer Garten genauso zu finden, wie australischer Baumfarm oder ein zehn Zentner schwerer Olivenbaum inklusive einer Wurzelheizung für den deutschen Winter. Im zweiten Teil der Multimediaschau "gehen wir 40 Minuten lang auf große To ur", fasst der passionierte Knipser zusammen. Aufnahmen aus insgesamt sechs Reisen seien hierbei zu sehen: Über die Alpen geht es unter anderem an den Lago Maggiore, in die Täler des Tessins und in die Toskana. "Wir brauchen für alles fünf Mal so lange wie normale Touristen", erläutert Steinacker lachend, der auf Reisen stets einen Fotokoffer mit einem geschätzten Gewicht von 15 bis 18 Kilogramm mit an Bord an. Doch sei der zweite Teil der Schau "kein klassischer Reisebericht, sondern etwas fürs Herz".

Das Herz sei ohnehin das Entscheidende: "Die Fotografie hat mich das richtige Sehen und Erkennen gelehrt. Und dass man wirklich gute Bilder nur mit dem Herzen machen kann", sagt Steinacker, der sich seine erste Spiegelreflexkamera 1972 kaufte. Dieser Blick für die Details, für ihre Schönheit sei entscheidend beim Fotografieren. Bei den Fotos für die Multimediaschau habe er hingegen bereits im Vorfeld "einen roten Faden, das fertige Produkt im Kopf" gehabt. "Sonst hätte ich viele Motive gar nicht aufgenommen", gibt er zu bedenken und fügt als Beispiel Aufnahmen von Passstraßen im Nebel an, die Teil der kuratierten Erzählung werden.

Steinacker beobachtet lange, um besondere Momente festzuhalten. Was nach dem Fotografieren und vor der Präsentation seiner Aufnahmen jedoch folgt, ist ebenfalls zeitaufwendig. Schätzungsweise 500 bis 600 Stunden saß er an seinem kleinen Computer neben der Foto-Tapete, sortierte Bilder und Musikstücke, sprach Texte ein und arrangierte die Schau: "Alle Arbeiten, die im Abspann eines Kurzfilms aufgeführt sind, also Sprecher, Regie, Skript, Tonregie und so weiter, das mache ich alles selbst", vergleicht Steinacker den Arbeitsaufwand für sein Hobby, das sehr professionell wirkt.