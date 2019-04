Unruhe bei VPM Druck

Günter Jerger, Geschäftsführer von VPM Druck, einem Tochterunternehmen der Media Bauer Group (Hamburg), bestätigte dem BT, dass man "Kapazitäten anpassen" müsse. Details wollte er nicht nennen, zumal nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich nach den derzeit laufenden Preisverhandlungen mit Neukunden das Blatt in einigen Monaten wieder wende. Jerger räumt allerdings ein, dass die aktuelle Neuausrichtung für Mitarbeiter Nachteile bedeute.

Ein Insider sagte dem BT, dass Mitarbeiter durch die weitgehende Streichung der Wochenendschichten und mit dem Wegfall von Zulagen Einbußen von 500 bis 600 Euro pro Monat hinnehmen müssten. Einzelne Beschäftigte hätten deshalb schon von sich aus gekündigt. Dem Vernehmen nach geht ein halbes Dutzend Mitarbeiter in den Ruhestand; rund zehn Kollegen soll der Zeitvertrag nicht verlängert werden. Allein durch den Wegfall der Wochenendschichten soll das Unternehmen mehrere hunderttausend Euro sparen.

Laut Geschäftsführung druckt VPM in Rastatt rund 2 700 Titel; 60 Prozent davon aus dem Hause Bauer. Wie schwierig das Geschäft mit Neukunden ist, zeigt der Kampf um den Druckauftrag für das Kundenmagazin einer Drogeriemarktkette mit Millionenauflage. Zwar konnte VPM den Auftrag erneut an Land ziehen, aber offenbar nur mit spürbarem Rabatt. Erschwerend kommen in der Branche steigende Papier- und Energiepreise hinzu.

Zuletzt hatte es vor neun Jahren in dem Unternehmen in der Karlsruher Straße rumort. VPM war damals vom Mutterkonzern in zwei Betriebe aufgespalten worden: Pabel-Moewig Verlag GmbH sowie VPM Druck. Die Buchhaltung in Rastatt wurde aufgelöst und die Werkstatt ausgegliedert.