'Wir wollen neu durchstarten'

Gernsbach

Wichtige Säule des Gemeindelebens Gernsbach (vgk) - Auf zwei erfolgreiche Jahre blickte der Kirchenchor Lautenbach zurück. Teil der Versammlung waren Ehrungen langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Ulrich Geiges und Dekan Josef Rösch zeichneten Anita Dittmeyer und Angelika Burkhart-Schillinger aus (Foto: vgk).

Baden-Baden

Die Alternative zum Pflegeheim Baden-Baden (red) - In der Demenz-Wohngemeinschaft (WG) in Baden-Baden werden zurzeit zwölf Bewohner betreut. Maximilan Stehr und Jonas Falk haben mit einer Alltagsbegleiterin und zwei Angehörigen über die Wohnform und das Leben dort gesprochen (Foto: Manuela Lang).