Kämmerei neu aufgestellt

(as) - Claudia Gärtner (Foto: fuv/av) , Rechnungsamtsleiterin im Rathaus Bietigheim, macht sich beruflich auf zu neuen Ufern. Wie die 32-Jährige gestern auf BT-Anfrage erklärte, wird sie zum 1. Juli kaufmännische Betriebsleiterin beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt und damit Nachfolgerin von Klaus Hildenbrand, der in Ruhestand gehen wird. Sie werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen, bekannte die Verwaltungsfachwirtin, die seit sieben Jahren das Bietigheimer Rechnungs- und Personalamt leitet. Ihre Nachfolge ist jedoch geregelt. Hochschulabsolvent Maximilian Ehebauer (25), der seit dem 1. März als stellvertretender Rechnungsamtsleiter tätig ist, wird ab 1. Mai die Stelle als Rechnungs- und Personalamtsleiter übernehmen, informiert Gärtner. Hochschulabsolventin Vanessa Herr (23), die seit dem 18. März im Bietigheimer Rathaus arbeitet, wird als stellvertretende Rechnungsamtsleiterin nachrücken.

Ehebauer hat das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim besucht und 2012 Abitur gemacht. In den darauffolgenden drei Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Rastatt und entschied sich danach für den Studiengang Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Bereits während der Praxisphase und dem darauf folgenden Vertiefungsstudium war er für die Gemeindeverwaltung tätig und konnte erste Erfahrungen vor Ort sammeln, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Vanessa Herr hat nach ihrem Wirtschaftsabitur an der Handelslehranstalt Rastatt das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl abgeschlossen. Die Kuppenheimerin ist seit Mitte März bei der Gemeinde Bietigheim beschäftigt.